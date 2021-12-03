https://arabic.sputniknews.com/20211203/أوكرانيا-تبني-قاعدتين-عسكريتين-جديدتين-على-نفقة-دولة-أجنبية-1053511465.html

أوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية

أوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، البدء بتشييد قاعدتين للقوات البحرية في مدينتي بيرديانسك وأوتشاكوف. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T12:09+0000

2021-12-03T12:09+0000

2021-12-03T12:09+0000

رصد عسكري

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وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده مقبلة على تشييد قاعدتين عسكريتين جديدتين بتشجيع من دولة أجنبية وعلى نفقتها، حين قال في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة: "إننا نبدأ العمل على تشييد القاعدتين العسكريتين البحريتين في بيرديانسك وأوتشاكوف بموجب الاتفاق مع المملكة المتحدة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بريطانيا تعهدت بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارتا دفاع بريطانيا وأوكرانيا في يونيو/حزيران 2021 بتقديم قرض قدره 1.7 مليار جنيه إلى أوكرانيا لتمويل شراء أسلحة وسفن عسكرية وتشييد قواعد عسكرية جديدة.وأحيلت الاتفاقية إلى البرلمان البريطاني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تصبح نافذة المفعول بعد.ومن الجدير ذكره أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يحظى بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى. ومن الواضح أن الدول الغربية تريد استغلال أوكرانيا كقوة معادية لروسيا. واختلق الغرب أخيرا ذريعة جديدة لدعم نظام الحكم الأوكراني، زاعما أن روسيا بصدد الاعتداء على أوكرانيا.

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رصد عسكري