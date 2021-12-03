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https://arabic.sputniknews.com/20211203/أوكرانيا-تبني-قاعدتين-عسكريتين-جديدتين-على-نفقة-دولة-أجنبية-1053511465.html
أوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية
أوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، البدء بتشييد قاعدتين للقوات البحرية في مدينتي بيرديانسك وأوتشاكوف. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:09+0000
2021-12-03T12:09+0000
رصد عسكري
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وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده مقبلة على تشييد قاعدتين عسكريتين جديدتين بتشجيع من دولة أجنبية وعلى نفقتها، حين قال في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة: "إننا نبدأ العمل على تشييد القاعدتين العسكريتين البحريتين في بيرديانسك وأوتشاكوف بموجب الاتفاق مع المملكة المتحدة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بريطانيا تعهدت بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارتا دفاع بريطانيا وأوكرانيا في يونيو/حزيران 2021 بتقديم قرض قدره 1.7 مليار جنيه إلى أوكرانيا لتمويل شراء أسلحة وسفن عسكرية وتشييد قواعد عسكرية جديدة.وأحيلت الاتفاقية إلى البرلمان البريطاني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تصبح نافذة المفعول بعد.ومن الجدير ذكره أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يحظى بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى. ومن الواضح أن الدول الغربية تريد استغلال أوكرانيا كقوة معادية لروسيا. واختلق الغرب أخيرا ذريعة جديدة لدعم نظام الحكم الأوكراني، زاعما أن روسيا بصدد الاعتداء على أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-موسكو-ستتخذ-الإجراءات-في-حال-ابتعاد-الناتو-عن-الحوار-حول-الضمانات-الأمنية-لروسيا-1053491178.html
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رصد عسكري

أوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية

12:09 GMT 03.12.2021
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الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، البدء بتشييد قاعدتين للقوات البحرية في مدينتي بيرديانسك وأوتشاكوف.
وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده مقبلة على تشييد قاعدتين عسكريتين جديدتين بتشجيع من دولة أجنبية وعلى نفقتها، حين قال في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة: "إننا نبدأ العمل على تشييد القاعدتين العسكريتين البحريتين في بيرديانسك وأوتشاكوف بموجب الاتفاق مع المملكة المتحدة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بريطانيا تعهدت بموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارتا دفاع بريطانيا وأوكرانيا في يونيو/حزيران 2021 بتقديم قرض قدره 1.7 مليار جنيه إلى أوكرانيا لتمويل شراء أسلحة وسفن عسكرية وتشييد قواعد عسكرية جديدة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
لافروف: موسكو ستتخذ الإجراءات في حال ابتعاد الناتو عن الحوار حول الضمانات الأمنية لروسيا
أمس, 17:43 GMT
وأحيلت الاتفاقية إلى البرلمان البريطاني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تصبح نافذة المفعول بعد.
ومن الجدير ذكره أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يحظى بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الرئيسية الأخرى. ومن الواضح أن الدول الغربية تريد استغلال أوكرانيا كقوة معادية لروسيا. واختلق الغرب أخيرا ذريعة جديدة لدعم نظام الحكم الأوكراني، زاعما أن روسيا بصدد الاعتداء على أوكرانيا.
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