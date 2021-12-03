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"التعليم السعودية" تستثني المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس
"التعليم السعودية" تستثني المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس
قررت وزارة التعليم السعودية استثناء تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرار الحضور إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:57+0000
2021-12-03T13:57+0000
وزارة الصحة السعودية
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وقالت صحيفة "المدينة" إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ بعد غد الأحد، بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد".وتابعت الصحيفة: "يواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضوريا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي".وناشدت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن متحور "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات الفيروسية المثيرة للقلق، موضحة أن مخاطر المتحور الجديد المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى في آن واحد.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمالي أفريقيا.
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وزارة الصحة السعودية

"التعليم السعودية" تستثني المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس

13:57 GMT 03.12.2021
© AP Photo / SANAتلاميذ إحدى المدراس الحكومية في دمشق، سوريا، 13 سبتمبر 2020
تلاميذ إحدى المدراس الحكومية في دمشق، سوريا، 13 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / SANA
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قررت وزارة التعليم السعودية استثناء تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرار الحضور إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية.
وقالت صحيفة "المدينة" إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ بعد غد الأحد، بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد".
وتابعت الصحيفة: "يواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضوريا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي".
وناشدت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".
وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن متحور "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات الفيروسية المثيرة للقلق، موضحة أن مخاطر المتحور الجديد المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى في آن واحد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأربعاء الماضي، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمالي أفريقيا.
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