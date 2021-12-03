المشروب رقم "1" الذي يؤدي لشيخوخة البشرة قبل الأوان

لكن، لحسن الحظ، يلعب ما نأكله ونشربه دورا كبيرا في شيخوخة بشرتنا، مما يعني أن لدينا بعض التحكم في معدل الشيخوخة، اعتمادا على النظام الغذائي الذي نختاره.ويعتبر الكحول من أسوأ المشروبات في هذا السياق، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، حيث أن هناك تأثير للجفاف يتم الشعور به في جميع أنحاء الجسم، ويؤثر بشكل مباشر على بشرة الوجه أيضا، بحسب موقع "ماكو".وتشير الدراسات إلى أن عادات استهلاك الكحول غالبا لا تتغير مع تقدم العمر وتظل في نمط ثابت طوال حياة الإنسان، بما في ذلك الشيخوخة.بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يتسبب الكحول في قلة النوم الطويل الأمد وعدم كفايته، مما يسهم في تسريع الشيخوخة بالإضافة إلى إضعاف جهاز المناعة.في دراسة نشرت في مجلة Nature، وجد أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول بانتظام يعانون أكثر من مشاكل النوم، ووجدت دراسة أخرى أن مشاكل النوم بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، حتى أن العلماء اكتشفوا أن ليلة واحدة فقط من قلة النوم تتسبب في شيخوخة الخلايا بشكل أسرع.وجدت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية قد يؤثر على تطور أمراض التمثيل الغذائي من خلال تسريع شيخوخة الخلايا.بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها، هناك فوائد إضافية لتقليل استخدام الكحول خاصة في الأعمار المتقدمة.قد يساعد الحد من استهلاك الكحول في تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.يحد تقليل استهلاك الكحول بشكل طبيعي من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.
ويعتبر الكحول من أسوأ المشروبات في هذا السياق، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، حيث أن هناك تأثير للجفاف يتم الشعور به في جميع أنحاء الجسم، ويؤثر بشكل مباشر على بشرة الوجه أيضا، بحسب موقع "ماكو".
وتشير الدراسات إلى أن عادات استهلاك الكحول غالبا لا تتغير مع تقدم العمر وتظل في نمط ثابت طوال حياة الإنسان، بما في ذلك الشيخوخة.
بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يتسبب الكحول في قلة النوم الطويل الأمد وعدم كفايته، مما يسهم في تسريع الشيخوخة بالإضافة إلى إضعاف جهاز المناعة.
في دراسة نشرت في مجلة Nature، وجد أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكحول بانتظام يعانون أكثر من مشاكل النوم، ووجدت دراسة أخرى أن مشاكل النوم بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، حتى أن العلماء اكتشفوا أن ليلة واحدة فقط من قلة النوم تتسبب في شيخوخة الخلايا بشكل أسرع.
يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول بانتظام على الجلد إذا كان يحتوي على كميات عالية من السكر.
وجدت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية قد يؤثر على تطور أمراض التمثيل الغذائي من خلال تسريع شيخوخة الخلايا.
بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها، هناك فوائد إضافية لتقليل استخدام الكحول خاصة في الأعمار المتقدمة.
قد يساعد الحد من استهلاك الكحول في تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.
يحد تقليل استهلاك الكحول بشكل طبيعي من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.