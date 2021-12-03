المطرب السعودي رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب

جاء ذلك في تغريدة لرابح صقر، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، معتذرا فيها عن الحفلات العامة خلال فترة العملية.وقال رابح صقر في التغريدة: "جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد".وأضاف: "شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".وسيطرت حالة من القلق على جمهور الفنان السعودي، متمنين له الشفاء التام والعودة لإحياء الحفلات في أقرب وقت.يذكر أن رابح صقر، كان قد أعلن منذ يومين، في تغريدة له، عن موعد طرح ألبومه الجديد، والذي تقرر له أن يكون مع بداية العام الجديد 2022.وأعلن صقر في التغريدة: "صباح الخير يا أغلى وأحلى جمهور.. في المراحل النهائية لألبوم 2022، وسيطرح في بداية السنة، وهو عبارة عن 12 أغنية.. راح أوافيكم بالتفاصيل قريبًا".
أعلن المطرب السعودي، رابح صقر، مساء أمس الخميس، خضوعه لعملية دقيقة في القلب.
جاء ذلك في تغريدة لرابح صقر، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، معتذرا فيها عن الحفلات العامة خلال فترة العملية.
وقال رابح صقر في التغريدة: "جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد".
جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون 🌹🤍أحبكم ومشتاق لكم❤️❤️🙏❤️❤️