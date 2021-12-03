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المطرب السعودي رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب
المطرب السعودي رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب
أعلن المطرب السعودي، رابح صقر، مساء أمس الخميس، خضوعه لعملية دقيقة في القلب. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:44+0000
2021-12-03T11:44+0000
رابح صقر
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جاء ذلك في تغريدة لرابح صقر، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، معتذرا فيها عن الحفلات العامة خلال فترة العملية.وقال رابح صقر في التغريدة: "جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد".وأضاف: "شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".وسيطرت حالة من القلق على جمهور الفنان السعودي، متمنين له الشفاء التام والعودة لإحياء الحفلات في أقرب وقت.يذكر أن رابح صقر، كان قد أعلن منذ يومين، في تغريدة له، عن موعد طرح ألبومه الجديد، والذي تقرر له أن يكون مع بداية العام الجديد 2022.وأعلن صقر في التغريدة: "صباح الخير يا أغلى وأحلى جمهور.. في المراحل النهائية لألبوم 2022، وسيطرح في بداية السنة، وهو عبارة عن 12 أغنية.. راح أوافيكم بالتفاصيل قريبًا".
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رابح صقر

المطرب السعودي رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب

11:44 GMT 03.12.2021
© AFP 2021الفنان السعودي رابح صقر
الفنان السعودي رابح صقر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021
تابعنا عبر
أعلن المطرب السعودي، رابح صقر، مساء أمس الخميس، خضوعه لعملية دقيقة في القلب.
جاء ذلك في تغريدة لرابح صقر، نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، معتذرا فيها عن الحفلات العامة خلال فترة العملية.
وقال رابح صقر في التغريدة: "جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد".
وأضاف: "شكرًا لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".
وسيطرت حالة من القلق على جمهور الفنان السعودي، متمنين له الشفاء التام والعودة لإحياء الحفلات في أقرب وقت.
يذكر أن رابح صقر، كان قد أعلن منذ يومين، في تغريدة له، عن موعد طرح ألبومه الجديد، والذي تقرر له أن يكون مع بداية العام الجديد 2022.
وأعلن صقر في التغريدة: "صباح الخير يا أغلى وأحلى جمهور.. في المراحل النهائية لألبوم 2022، وسيطرح في بداية السنة، وهو عبارة عن 12 أغنية.. راح أوافيكم بالتفاصيل قريبًا".
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