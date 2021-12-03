بندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر... صور

تستخدم البندقية الروسية "أو إس في - 96" طلقات عيار (12.7 * 107 ملم) ويصل مداها إلى 1800 متر.تعمل البندقية بنظام الإطلاق الفردي وهي مزودة بمخزن سعة 5 طلقات، ويصل وزنها من دون مخزن الطلقات ونظام التصويب إلى 13 كغ.وتصل أبعاد البندقية في وضع الطي، قبل إعدادها لإطلاق النار، إلى (115.4 * 13.2 * 19 سم)، وتتغير هذه الأبعاد في وضع إطلاق النار لتصبح (174.6 * 43.1 * 42.5 سم).وتتميز بندقية القنص الروسية بأنها ذاتية التعمير ما يجعلها بندقية قنص مثالية توفر للقناص الدقة والسرعة المطلوبة لإنجاز مهامه حتى في أكثر بيئات القتال تعقيدا.يمكن استخدام البندقية ضد الأهداف البشرية والمركبات في نطاق يصل إلى 1800 متر وهو ما يعني أنها توفر حماية للقناص من الأسلحة النارية الخفيفة، التي يمكن للعدو استخدامها لاستهداف مكان اختبائه.ما هي قائمة الأهداف التي يمكن استخدام بندقية "أو إس في - 96" لتدميرها؟يمكن للطلقات التي تستخدمها البندقية (12.7 * 107 ملم) أن تدمر قائمة من الأهداف التي تشمل الجنود الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص والمركبات غير المدرعة ووحدات الرادار.كما يمكن استخدامها في إعطاب الصواريخ وأنظمة المدفعية والطائرات أثناء وجودها على الأرض.ويمكن استخدام البندقية الروسية "أو إس في - 96" في استهداف قوات العدو عبر جبهات القتال البرية، كما يمكن استخدامها في نقاط الدفاع الساحلي ضد القوارب الصغيرة، إضافة إلى إمكانية استخدامها لتدمير الألغام البحرية عند اكتشافها من نطاق آمن.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
يمكن استخدام البندقية ضد الأهداف البشرية والمركبات في نطاق يصل إلى 1800 متر وهو ما يعني أنها توفر حماية للقناص من الأسلحة النارية الخفيفة، التي يمكن للعدو استخدامها لاستهداف مكان اختبائه.
ما هي قائمة الأهداف التي يمكن استخدام بندقية "أو إس في - 96" لتدميرها؟
يمكن للطلقات التي تستخدمها البندقية (12.7 * 107 ملم) أن تدمر قائمة من الأهداف التي تشمل الجنود الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص والمركبات غير المدرعة ووحدات الرادار.
كما يمكن استخدامها في إعطاب الصواريخ وأنظمة المدفعية والطائرات أثناء وجودها على الأرض.
ويمكن استخدام البندقية الروسية "أو إس في - 96" في استهداف قوات العدو عبر جبهات القتال البرية، كما يمكن استخدامها في نقاط الدفاع الساحلي ضد القوارب الصغيرة، إضافة إلى إمكانية استخدامها لتدمير الألغام البحرية عند اكتشافها من نطاق آمن.