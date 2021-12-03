صندوق الاستثمار الروسي: العوائق التي تحول دون الموافقة على "سبوتنيك-V" في منظمة الصحة ليست كبيرة

وقال في مقابلة مع صحيفة "La Nación" الأرجنتينية: "تم تأكيد فعالية وسلامة لقاح سبوتنيك-V من خلال التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم. وقد وافق المنظمون في 71 دولة على استخدامه، ونأمل أن تحذو منظمة الصحة العالمية حذوها في المستقبل القريب".وقال دميترييف عندما سئل عن المدة التي قد يستغرقها اعتماد "سبوتنيك-V" من قبل المنظمة: "لا نرى سببًا معينًا لمنظمة الصحة العالمية لتأجيل الموافقة على اللقاح".وأضاف رئيس الصندوق: "تحافظ وزارة الصحة الروسية على تعاون جيد للغاية مع منظمة الصحة العالمية، ونحن نتفهم أن العقبات التي لا تزال قائمة على هذا المسار غير مهمة وذات طبيعة بيروقراطية بحتة".
وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، العوائق التي تحول دون الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" في منظمة الصحة العالمية بأنها ليست كبيرة وبيروقراطية.
وقال في مقابلة مع صحيفة "La Nación" الأرجنتينية: "تم تأكيد فعالية وسلامة لقاح سبوتنيك-V من خلال التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم. وقد وافق المنظمون في 71 دولة على استخدامه، ونأمل أن تحذو منظمة الصحة العالمية حذوها في المستقبل القريب".
وقال دميترييف عندما سئل عن المدة التي قد يستغرقها اعتماد "سبوتنيك-V" من قبل المنظمة: "لا نرى سببًا معينًا لمنظمة الصحة العالمية لتأجيل الموافقة على اللقاح".
وأضاف رئيس الصندوق: "تحافظ وزارة الصحة الروسية على تعاون جيد للغاية مع منظمة الصحة العالمية، ونحن نتفهم أن العقبات التي لا تزال قائمة على هذا المسار غير مهمة وذات طبيعة بيروقراطية بحتة".