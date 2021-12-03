طالبان تصدر مرسوما بشأن حقوق المرأة

ونشر ذبيح الله مجاهد عبر صفحته على "تويتر" البيان المتعلق بالمرأة، وجاء فيه: "لا يمكن إجبار المرأة على الزواج، وفي حالة وفاة زوجها، يمكن للأرملة أن ترث جزءًا من ممتلكاته، وأن تحدد مصيرها في المستقبل بشكل مستقل وتتزوج مرة أخرى".وأضاف البيان: "المرأة ليست ممتلكة، بل هي شخص نبيل وحر، لا يمكن لأحد أن يعطيها لأي شخص مقابل اتفاقية سلام أو إنهاء العداء".في الخريف، منعت طالبان النساء في أفغانستان من ممارسة الرياضة، لأنه، في رأيهم، خلال الأنشطة الرياضية، ستكون أجزاء من الجسم مكشوفة، وهذا ممنوع منعا باتا بموجب الشريعة الإسلامية.
أصدرت حركة "طالبان" (المنظمة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) مرسوما يتعلق بحقوق المرأة، أعلنها ذبيح الله مجاهد، نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة.
ونشر ذبيح الله مجاهد عبر صفحته على "تويتر" البيان المتعلق بالمرأة، وجاء فيه: "لا يمكن إجبار المرأة على الزواج، وفي حالة وفاة زوجها، يمكن للأرملة أن ترث جزءًا من ممتلكاته، وأن تحدد مصيرها في المستقبل بشكل مستقل وتتزوج مرة أخرى".