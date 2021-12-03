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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مجلس-النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-للحيلولة-دون-إغلاق-الحكومة-1053496265.html
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة جزئيا وذلك عن طريق تمديد التمويل حتى 18 فبراير شباط. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T00:57+0000
2021-12-03T00:57+0000
2021-12-03T00:58+0000
أمريكا
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وجاءت الموافقة على المشروع بواقع 221 صوتا مقابل 212، بحسب رويترز.ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.
https://arabic.sputniknews.com/20210930/الكونغرس-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لتفادي-الإغلاق-الحكومي-1050305628.html
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أمريكا
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة 00:57 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 00:58 GMT 03.12.2021)
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة جزئيا وذلك عن طريق تمديد التمويل حتى 18 فبراير شباط.
وجاءت الموافقة على المشروع بواقع 221 صوتا مقابل 212، بحسب رويترز.
ويعني
إغلاق الحكومة
بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.
وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.
وتحمل
عمليات الإغلاق
تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.
وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.