نقص هذا الفيتامين مرتبط بمرض السكري

يمكن أن يسهم نقص الفيتامينات أيضًا في حدوث هذه الحالة، وفقًا للعديد من الدراسات.يتراكم فيتامين د، المعروف غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يوجد أيضًا في الأطعمة المختلفة. ربطت العديد من الدراسات نقص فيتامين د بمرض السكري.تلاحظ منظمة السكري في المملكة المتحدة أنه يعتقد أن فيتامين (د) يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين - الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم ، "وبالتالي يقلل من مخاطر مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لمرض السكري من النوع 2".تفترض صحة الجسم أن المستوى الصحيح لفيتامين د يختلف من شخص لآخر، حسب موقع "ميديك فوروم"."الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مستوى فيتامين د لديك في المستوى المناسب هو إجراء فحص دم لـ 25 هيدروكسي فيتامين د أو 25 (أوه) د. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مستوى 25 OH D في الدم 60 نانوغرام / مل أو أعلى".يلعب فيتامين د دورا في الحفاظ على إفراز الأنسولين بشكل طبيعي. يقلل فيتامين د من الالتهابات، وهي العملية الرئيسية التي تسبب مقاومة الأنسولين.عندما ينقص فيتامين د، تبدأ العديد من العمليات في الجسم في الانخفاض، و"هذا يخلق الأساس لحدوث أمراض مثل مرض السكري".
تفترض صحة الجسم أن المستوى الصحيح لفيتامين د يختلف من شخص لآخر، حسب موقع "ميديك فوروم".
"الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مستوى فيتامين د لديك في المستوى المناسب هو إجراء فحص دم لـ 25 هيدروكسي فيتامين د أو 25 (أوه) د. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مستوى 25 OH D في الدم 60 نانوغرام / مل أو أعلى".
يلعب فيتامين د دورا في الحفاظ على إفراز الأنسولين بشكل طبيعي. يقلل فيتامين د من الالتهابات، وهي العملية الرئيسية التي تسبب مقاومة الأنسولين.
عندما ينقص فيتامين د، تبدأ العديد من العمليات في الجسم في الانخفاض، و"هذا يخلق الأساس لحدوث أمراض مثل مرض السكري".