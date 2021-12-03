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وزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية
وزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، أن النرويج أبرمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة حول بيع ما يصل إلى 12 مقاتلة إف-16 لشركة أمريكية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T00:13+0000
2021-12-03T00:13+0000
أمريكا
إف-16
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وقعت الوكالة النرويجية للجانب المالي للدفاع، عقداً مع شركة "دراكن انترناشيونال" الأمريكية لبيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز اف-16".وأشار بيان الوزارة إلى أن الطائرات "ستستخدم لفعاليات التدريب للشركة في الولايات المتحدة".وشددت الوزارة على أن طائرات إف-16 كانت في الخدمة لدى القوات الجوية للبلاد لأكثر من 40 عاماً قبل استبدالها بطائرات من طراز إف-35.وأشارت أيضاً إلى إجراء محادثات مع دول حلف الناتو أخرى حول بيع عدة مقاتلات إف-16.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/محادثات-تركية-أمريكية-حول-توريد-مقاتلات-إف-16-وأنقرة-تتوعد-بخيارات-أخرى-إذا-فشلت-المباحثات-1050730230.html
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أمريكا, إف-16

وزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية

00:13 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، أن النرويج أبرمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة حول بيع ما يصل إلى 12 مقاتلة إف-16 لشركة أمريكية.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وقعت الوكالة النرويجية للجانب المالي للدفاع، عقداً مع شركة "دراكن انترناشيونال" الأمريكية لبيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز اف-16".
وأشار بيان الوزارة إلى أن الطائرات "ستستخدم لفعاليات التدريب للشركة في الولايات المتحدة".
محادثات تركية أمريكية حول توريد مقاتلات "إف-16"... وأنقرة تتوعد بخيارات أخرى إذا فشلت المباحثات
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وشددت الوزارة على أن طائرات إف-16 كانت في الخدمة لدى القوات الجوية للبلاد لأكثر من 40 عاماً قبل استبدالها بطائرات من طراز إف-35.
وأشارت أيضاً إلى إجراء محادثات مع دول حلف الناتو أخرى حول بيع عدة مقاتلات إف-16.
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00:13 GMTوزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية
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