https://arabic.sputniknews.com/20211203/وزارة-الدفاع-النرويجية-تعلن-بيع-مقاتلات-إف-16-لشركة-أمريكية-1053496138.html

وزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية

وزارة الدفاع النرويجية تعلن بيع مقاتلات إف-16 لشركة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، أن النرويج أبرمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة حول بيع ما يصل إلى 12 مقاتلة إف-16 لشركة أمريكية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T00:13+0000

2021-12-03T00:13+0000

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أمريكا

إف-16

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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وقعت الوكالة النرويجية للجانب المالي للدفاع، عقداً مع شركة "دراكن انترناشيونال" الأمريكية لبيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز اف-16".وأشار بيان الوزارة إلى أن الطائرات "ستستخدم لفعاليات التدريب للشركة في الولايات المتحدة".وشددت الوزارة على أن طائرات إف-16 كانت في الخدمة لدى القوات الجوية للبلاد لأكثر من 40 عاماً قبل استبدالها بطائرات من طراز إف-35.وأشارت أيضاً إلى إجراء محادثات مع دول حلف الناتو أخرى حول بيع عدة مقاتلات إف-16.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/محادثات-تركية-أمريكية-حول-توريد-مقاتلات-إف-16-وأنقرة-تتوعد-بخيارات-أخرى-إذا-فشلت-المباحثات-1050730230.html

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أمريكا, إف-16