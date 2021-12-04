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أقارب امرأة عراقية يقتلون ضابطا حاول مساعدتها في بلاغ عنف منزلي
أقارب امرأة عراقية يقتلون ضابطا حاول مساعدتها في بلاغ عنف منزلي
قٌتل ضابط في الشرطة العراقية في إطلاق رصاص على مفرزة تابعة لشرطة مناهضة العنف ضد المرأة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T21:26+0000
2021-12-04T21:26+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت الشرطة في بيان، إن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو، حيث أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة".وبحسب ما أفاد به المتحدّث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لموقع "رووداو" فإطلاق النار على المفرزة أسفر عن مقتل نقيب شرطة وإصابة آخرين.ونقل موقع "NRT عربية"، عن مدير مديرية مناهضة العنف ضد المرأة هيوا كريم قوله إنه "خلال قيام مفارزنا بعملية القاء القبض على شخص بأمر من القاضي في منطقة (تانجرو) بمدينة السليمانية، حيث رفض المتهم تسليم نفسه وسرعان ما تطور الأمر إلى تبادل إطلاق النار بين القوة الأمنية وأسرة المرأة الذين كانوا يحملون السلاح".وأوضح مدير المديرية بأن المفرزة كانت تستجيب لطلب امرأة اتصلت بالشرطة في قضية عنف منزلي وطلبت المساعدة.وأضاف أنه تم قتل ضابط من العناصر الأمنية وإصابة 3 آخرين بجروح، وأشار إلى أن المهاجمين أحرقوا مركبات المفرزة ولاذوا بالفرار.
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أخبار العراق اليوم

أقارب امرأة عراقية يقتلون ضابطا حاول مساعدتها في بلاغ عنف منزلي

21:26 GMT 04.12.2021
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© worldakhbar.com
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قٌتل ضابط في الشرطة العراقية في إطلاق رصاص على مفرزة تابعة لشرطة مناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت الشرطة في بيان، إن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو، حيث أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة".
وبحسب ما أفاد به المتحدّث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لموقع "رووداو" فإطلاق النار على المفرزة أسفر عن مقتل نقيب شرطة وإصابة آخرين.
ونقل موقع "NRT عربية"، عن مدير مديرية مناهضة العنف ضد المرأة هيوا كريم قوله إنه "خلال قيام مفارزنا بعملية القاء القبض على شخص بأمر من القاضي في منطقة (تانجرو) بمدينة السليمانية، حيث رفض المتهم تسليم نفسه وسرعان ما تطور الأمر إلى تبادل إطلاق النار بين القوة الأمنية وأسرة المرأة الذين كانوا يحملون السلاح".
وأوضح مدير المديرية بأن المفرزة كانت تستجيب لطلب امرأة اتصلت بالشرطة في قضية عنف منزلي وطلبت المساعدة.
وأضاف أنه تم قتل ضابط من العناصر الأمنية وإصابة 3 آخرين بجروح، وأشار إلى أن المهاجمين أحرقوا مركبات المفرزة ولاذوا بالفرار.
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