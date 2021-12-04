إزاحة الستار عن تمثال فتاة إيزيدية خطفها "داعش" فانتحرت... فيديو وصور
10:57 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:03 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . Nazek Mohammedعام حزين .. يوم "سبيت" الإيزيديات من قبل "داعش"
© Sputnik . Nazek Mohammed
أزيح الستار، اليوم السبت، عن تمثال شابة إيزيدية انتحرت بعد خطفها من قبل تنظيم د"اعش" عام 2014، في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى.
وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور توثق لحظة رفع الستار عن تمثال الفتاة جيلان برجس في مسقط رأسها.
اليوم تم إزاحة الستار عن تمثال الشهيدة "جيلان برجس" في مسقط رأسها گرعزير بحضور رجال الدين وذوي الشهداء الايزيدين .— Zeyad Mado (@zeyadelyas1) December 4, 2021
شنكال_تلعزير pic.twitter.com/4fOHOepEA8
وشهد قضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، عودة الآلاف من النازحين إليه منذ مطلع العام الحالي، بعد نحو 7 أعوام على تعرض المكون الإيزيدي للإبادة والتهجير على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
الان من #سنجار الحبيبة مراسيم رفع الستار عن تمثال الشهيدة الايزيدية جيلان برجس نايف و التي فضلت الانتحار على أن تمسها أيدي د١عش ١لإرهابي— صقر آل زكريا (@SakerAlzakarai) December 4, 2021
رحمة الله على جيلان وعلى كل الضحايا
والعار للارهاب الاجرامي الداع شي pic.twitter.com/3VyTzkx58m
يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غرب الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.