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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إزاحة-الستار-عن-تمثال-فتاة-إيزيدية-خطفها-داعش-فانتحرت-فيديو-وصور-1053540151.html
إزاحة الستار عن تمثال فتاة إيزيدية خطفها "داعش" فانتحرت... فيديو وصور
إزاحة الستار عن تمثال فتاة إيزيدية خطفها "داعش" فانتحرت... فيديو وصور
أزيح الستار، اليوم السبت، عن تمثال شابة إيزيدية انتحرت بعد خطفها من قبل تنظيم د"اعش" عام 2014، في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:57+0000
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وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور توثق لحظة رفع الستار عن تمثال الفتاة جيلان برجس في مسقط رأسها.وشهد قضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، عودة الآلاف من النازحين إليه منذ مطلع العام الحالي، بعد نحو 7 أعوام على تعرض المكون الإيزيدي للإبادة والتهجير على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غرب الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.
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العالم العربي, العراق

إزاحة الستار عن تمثال فتاة إيزيدية خطفها "داعش" فانتحرت... فيديو وصور

10:57 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:03 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . Nazek Mohammedعام حزين .. يوم "سبيت" الإيزيديات من قبل "داعش"
عام حزين .. يوم سبيت الإيزيديات من قبل داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أزيح الستار، اليوم السبت، عن تمثال شابة إيزيدية انتحرت بعد خطفها من قبل تنظيم د"اعش" عام 2014، في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى.
وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور توثق لحظة رفع الستار عن تمثال الفتاة جيلان برجس في مسقط رأسها.
وشهد قضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى شمالي العراق، عودة الآلاف من النازحين إليه منذ مطلع العام الحالي، بعد نحو 7 أعوام على تعرض المكون الإيزيدي للإبادة والتهجير على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
يذكر أنه في الثالث من أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غرب الموصل، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشبان والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتاد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.
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