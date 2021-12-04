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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-المقاومة-الفلسطينية-تطلق-5-صواريخ-باتجاه-البحر-1053543318.html
إعلام: المقاومة الفلسطينية تطلق 5 صواريخ باتجاه البحر
إعلام: المقاومة الفلسطينية تطلق 5 صواريخ باتجاه البحر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت خمسة صواريخ تجريبية تجاه البحر. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:49+0000
2021-12-04T11:49+0000
2021-12-04T11:49+0000
فلسطين
إسرائيل
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أفادت وكالة "سما"، اليوم السبت، بأن المقاومة الفلسطينية في القطاع قامت بإطلاق 4 صواريخ نحو البحر، في الوقت الذي فتحت البحرية الإسرائيلية النار تجاه الصيادين.ونقلت عن مصادر محلية أن الزوارق العسكرية الإسرائيلية فتحت النيران بكثافة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة على بُعد 4 أميال غرب مدينة رفح الساحلية على البحر المتوسط.وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه صيادي العصافير، شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.وفي الرابع عشر من الشهر الماضي قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق خمسة صواريخ باتجاه البحر، أيضا، حيث دوت انفجارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، آنذاك، باعتبارها نوعا من تدريبات المقاومة.وتطلق المقاومة من حين إلى آخر صواريخها باتجاه البحر في سياق التدريبات وتطوير قدراتها الصاروخية.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/قناة-عبرية-تكشف-تفاصيل-حدث-محير-وخطير-لزورق-عسكري-إسرائيلي-1050724580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلسطين, إسرائيل
إعلام: المقاومة الفلسطينية تطلق 5 صواريخ باتجاه البحر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أطلقت خمسة صواريخ تجريبية تجاه البحر.
أفادت وكالة "سما
"، اليوم السبت، بأن المقاومة الفلسطينية في القطاع
قامت بإطلاق 4 صواريخ نحو البحر
، في الوقت الذي فتحت البحرية الإسرائيلية النار تجاه الصيادين.
ونقلت عن مصادر محلية أن الزوارق العسكرية الإسرائيلية فتحت النيران بكثافة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة على بُعد 4 أميال غرب مدينة رفح الساحلية على البحر المتوسط.
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز
تجاه صيادي العصافير، شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وفي الرابع عشر من الشهر الماضي قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق خمسة صواريخ باتجاه البحر، أيضا، حيث دوت انفجارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، آنذاك، باعتبارها نوعا من تدريبات المقاومة.
وتطلق المقاومة من حين إلى آخر صواريخها باتجاه البحر في سياق التدريبات وتطوير قدراتها الصاروخية.