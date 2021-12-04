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إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم السبت، في شمال غرب باراغواي. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T00:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن، "السلطات أكدت تحطم طائرة من طراز سيسنا 185... ومقتل ثلاثة أشخاص".وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تقوم برحلة خاصة، وتبين أن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين، ولم يتم التعرف على امرأة أخرى حتى الآن.
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إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي

00:07 GMT 04.12.2021
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صورة أرشيفية لتحطم طائرة في أوكرانيا 25 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
صورة أرشيفية لتحطم طائرة في أوكرانيا 25 سبتمبر 2020
© Sputnik . Sergey Odincov
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم السبت، في شمال غرب باراغواي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن، "السلطات أكدت تحطم طائرة من طراز سيسنا 185... ومقتل ثلاثة أشخاص".
وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تقوم برحلة خاصة، وتبين أن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين، ولم يتم التعرف على امرأة أخرى حتى الآن.
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