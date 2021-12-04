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https://arabic.sputniknews.com/20211204/إعلام-مقتل-3-أشخاص-خلال-تحطم-طائرة-صغيرة-في-باراغواي-1053529248.html
إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم السبت، في شمال غرب باراغواي. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T00:07+0000
2021-12-04T00:07+0000
2021-12-04T00:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن، "السلطات أكدت تحطم طائرة من طراز سيسنا 185... ومقتل ثلاثة أشخاص".وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تقوم برحلة خاصة، وتبين أن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين، ولم يتم التعرف على امرأة أخرى حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم السبت، في شمال غرب باراغواي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن، "السلطات أكدت
تحطم طائرة
من طراز سيسنا 185... ومقتل ثلاثة أشخاص".
وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تقوم برحلة خاصة، وتبين أن اثنين من الضحايا مواطنين أمريكيين، ولم يتم التعرف على امرأة أخرى حتى الآن.