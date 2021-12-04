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اتحاد الشغل التونسي: نخشى على مكاسب المواطنين بسبب التردد في إعلان خارطة طريق
اتحاد الشغل التونسي: نخشى على مكاسب المواطنين بسبب التردد في إعلان خارطة طريق
قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد أصبح يخشى الآن على مكاسب التونسيين، بسبب ما وصفه بالتردد المفرط في إعلان خارطة طريق. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:25+0000
2021-12-04T13:25+0000
تونس
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وأوضح الطبوبي خلال كلمة له أمام الآلاف من النقابيين المحتشدين في ساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز": وطالب الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيّد بالدعوة إلى حوار سريع يضم الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية للاتفاق حول الإصلاحات "بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية".وتتواصل الاحتجاجات في تونس ضد قرارات اتخذها سعيد عشية الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، والتي حلّ على أساسها الحكومة، وجمّد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
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تونس

اتحاد الشغل التونسي: نخشى على مكاسب المواطنين بسبب التردد في إعلان خارطة طريق

13:25 GMT 04.12.2021
© Sputnik . mariam gadira مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس
 مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . mariam gadira
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قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد أصبح يخشى الآن على مكاسب التونسيين، بسبب ما وصفه بالتردد المفرط في إعلان خارطة طريق.
وأوضح الطبوبي خلال كلمة له أمام الآلاف من النقابيين المحتشدين في ساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال فرحات حشاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز":

"لقد دعمنا إجراءات 25 جويلية.. كانت فرصة لإنقاذ البلاد وتنفيذ الإصلاحات.. لكننا أصبحنا نخشى على مكاسب التونسيين بسبب التردد المفرط في إعلان خارطة طريق".

وطالب الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيّد بالدعوة إلى حوار سريع يضم الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية للاتفاق حول الإصلاحات "بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية".
وتتواصل الاحتجاجات في تونس ضد قرارات اتخذها سعيد عشية الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، والتي حلّ على أساسها الحكومة، وجمّد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
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