السعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري

وأشارت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها اليوم السبت، مع إيرباص ستكون في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.وأضافت الشركة أن رأسمال المشروع المشترك ينقسم بين 51% للجانب السعودي و49% للجانب الفرنسي ممثلا في إيرباص.وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على رأس وفد إلى الرياض، ولقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "إيرباص" في قطاع الطيران العسكري.
وأشارت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها اليوم السبت، مع إيرباص ستكون في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.
يسرنا الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير المشروع المشترك مع شركة @Airbus المتخصص في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري للمساهمة في تحقيق #رؤية_السعودية_2030#SAMIAirbus