تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/السعودية-تعلن-توقيع-اتفاقية-مع-إيرباص-للتعاون-في-قطاع-الطيران-العسكري-1053554244.html
السعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
السعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "إيرباص" في قطاع الطيران العسكري. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:09+0000
2021-12-04T15:09+0000
أخبار السعودية اليوم
فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101398/16/1013981674_0:233:3500:2202_1920x0_80_0_0_01bc3ab65c3172b835f385e4b9825655.jpg
وأشارت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها اليوم السبت، مع إيرباص ستكون في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.وأضافت الشركة أن رأسمال المشروع المشترك ينقسم بين 51% للجانب السعودي و49% للجانب الفرنسي ممثلا في إيرباص.وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على رأس وفد إلى الرياض، ولقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101398/16/1013981674_0:0:3024:2268_1920x0_80_0_0_9e1618820e66662a2a08022fe3ba26fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, فرنسا

السعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري

15:09 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reutersطائرة حربية سعودية
طائرة حربية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reuters
تابعنا عبر
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "إيرباص" في قطاع الطيران العسكري.
وأشارت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها اليوم السبت، مع إيرباص ستكون في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.
وأضافت الشركة أن رأسمال المشروع المشترك ينقسم بين 51% للجانب السعودي و49% للجانب الفرنسي ممثلا في إيرباص.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على رأس وفد إلى الرياض، ولقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:25 GMTميقاتي يعلق على الاتصال مع ماكرون وابن سلمان... "خطوة مهمة لعودة العلاقات التاريخية"
16:16 GMTالصحة المصرية تكشف تفاصيل التطعيم "الوشيك" بالجرعة الثالثة
16:15 GMTإعلام: إيلون ماسك يتخلى عن آخر أملاكه العقارية
16:12 GMTإيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا
16:11 GMTبيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
16:04 GMTباربادوس... أحدث جمهوريات العالم
16:01 GMTاحتفالية كريسماس تتحول إلى أضخم ناشر لعدوى "أوميكرون" خارج جنوب أفريقيا
16:00 GMT"فيفا" يعتذر لمنتخب السودان بسبب كورونا قبل مواجهة مصر
15:58 GMTكاميرا بحجم حبة ملح تتجول في الشرايين... صور الجوال لن تكون كالسابق... صور وفيديو
15:40 GMTخبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
15:26 GMT طائرة استطلاع أمريكية تجبر رحلة مدنية على تغيير مسارها
15:21 GMTالسعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة
15:21 GMTماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
15:17 GMTولي العهد السعودي يبدأ زيارة خارج المملكة هي الأولى من نوعها
15:16 GMTمقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:15 GMTبايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
15:11 GMTمعلومات عن بندقية القنص الروسية "إم تي إس - 116 إم"... صور
15:11 GMTأهداف مباراة وست هام وتشيلسي "3-2"... فيديو
15:09 GMTالسعودية تعلن توقيع اتفاقية مع "إيرباص" للتعاون في قطاع الطيران العسكري
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية