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https://arabic.sputniknews.com/20211204/بول-بريمر-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-مكان-اختباء-صدام-حسين-بعد-سقوط-بغداد-فيديو-1053539786.html
بول بريمر يكشف تفاصيل جديدة عن مكان اختباء صدام حسين بعد سقوط بغداد... فيديو
بول بريمر يكشف تفاصيل جديدة عن مكان اختباء صدام حسين بعد سقوط بغداد... فيديو
كشف بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق بعد سقوط النظام العراقي السابق، مكان اختباء الرئيس الراحل صدام حسين ونائبه عزة الدوري. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:53+0000
2021-12-04T11:03+0000
العراق
صدام حسين
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وأجرى برنامج "السطر الأوسط" الذي يذاع على قناة "إم بي سي" لقاء مع بول بريمر، أكد من خلاله بعض المعلومات التي وصلت إليهم بشأن مكان اختباء صدام حسين، وقد أوضحت أن الرئيس العراقي السابق يقود سيارة أجرة في شوارع مدينة الموصل، بينما هرب الدوري إلى سوريا.وادعى بريمر أن هذه المعلومات عن صدام حسين والدوري ربما كانت صحيحة أو كانت إشاعات، موضحا أنه كان يصله مثل هذه المعلومات، غير مرة، وبأنه، وبشكل شخصي، لم يكن يعلم أين كان ينشط عزة الدوري ومكان اختباءه.وأشار الحاكم الأمريكي للعراق بعد سقوط صدام حسين أن قائمة المطلوبين في العراق، قد وضعها شخص من وزارة الدفاع الأمريكية، وليس هو، شخصيا، وأنه لم ير تلك القائمة إلا بعد 6 أشهر من وصوله إلى بغداد، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، سبق وكلفه بثلاث مهمات في العراق بعد سقوط بغداد.وأكد بول بريمر أن هذه المهام تمثلت في وضع برنامج سياسي وآخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة الشعب العراقي على التعافي من أزمته الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة بسط الأمن من خلال قوات الجيش ووزارة الدفاع، وإن كانت تلك المهمة الأخيرة وقعت على عاتق على الجهات العسكرية.وشدد بريمر على أن القوات الأمريكية لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق.
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العراق, صدام حسين

بول بريمر يكشف تفاصيل جديدة عن مكان اختباء صدام حسين بعد سقوط بغداد... فيديو

10:53 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 11:03 GMT 04.12.2021)
© AFP 2021 / KAREN BALLARDصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / KAREN BALLARD
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كشف بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق بعد سقوط النظام العراقي السابق، مكان اختباء الرئيس الراحل صدام حسين ونائبه عزة الدوري.
وأجرى برنامج "السطر الأوسط" الذي يذاع على قناة "إم بي سي" لقاء مع بول بريمر، أكد من خلاله بعض المعلومات التي وصلت إليهم بشأن مكان اختباء صدام حسين، وقد أوضحت أن الرئيس العراقي السابق يقود سيارة أجرة في شوارع مدينة الموصل، بينما هرب الدوري إلى سوريا.
وادعى بريمر أن هذه المعلومات عن صدام حسين والدوري ربما كانت صحيحة أو كانت إشاعات، موضحا أنه كان يصله مثل هذه المعلومات، غير مرة، وبأنه، وبشكل شخصي، لم يكن يعلم أين كان ينشط عزة الدوري ومكان اختباءه.
وأشار الحاكم الأمريكي للعراق بعد سقوط صدام حسين أن قائمة المطلوبين في العراق، قد وضعها شخص من وزارة الدفاع الأمريكية، وليس هو، شخصيا، وأنه لم ير تلك القائمة إلا بعد 6 أشهر من وصوله إلى بغداد، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، سبق وكلفه بثلاث مهمات في العراق بعد سقوط بغداد.
وأكد بول بريمر أن هذه المهام تمثلت في وضع برنامج سياسي وآخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة الشعب العراقي على التعافي من أزمته الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة بسط الأمن من خلال قوات الجيش ووزارة الدفاع، وإن كانت تلك المهمة الأخيرة وقعت على عاتق على الجهات العسكرية.
وشدد بريمر على أن القوات الأمريكية لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق.
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