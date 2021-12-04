بيان سعودي فرنسي مشترك: لبنان لا يجب أن يكون منطلقا لأعمال إرهابية ومصدرا لتجارة المخدرات

وأصدرت الرياض وباريس بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جاء فيه تأكيد الطرفين على "ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".واتفقت السعودية وفرنسا بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.
القاهرة - سبوتنيك. أكدت السعودية وفرنسا، اليوم السبت، أن لبنان لا يجب أن يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وأصدرت الرياض وباريس بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جاء فيه تأكيد الطرفين على "ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد البيان على ضرورة حصر السلاح في لبنان بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
وشدد البيان على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود".
واتفقت السعودية وفرنسا بحسب البيان على إنشاء آلية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اللبناني من أجل التخفيف من معاناته.