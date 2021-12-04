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https://arabic.sputniknews.com/20211204/بيلاروسيا-تعلن-انتهاك-مروحية-عسكرية-أوكرانية-لمجالها-الجوي-فيديو--1053557128.html
بيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
بيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو
أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم السبت، قيام طيارين أوكرانيين بانتهاك حدود البلاد، أثناء قيامهم بعمليات تدريبية، تخللها تحليق بمروحية عسكرية فوق الأراضي... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:11+0000
2021-12-04T16:11+0000
رصد عسكري
العالم
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ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية، بيانا عن اللجنة الحدودية البيلاروسية، جاء فيه: "اليوم في الـ4 من ديسمبر / كانون الأول، في حوالي الساعة 12 ظهرا، عند الحدود البيلاروسية الأوكرانية بالقرب من نقطة تفتيش نوفايا رودنيا عند الخط الحدودي الفاصل (موزير)، تم تسجيل انتهاك للمجال الجوي لجمهورية بيلاروس من قبل أوكرانيا".وبحسب المصادر، وقع الانتهاك أثناء قيام القوات الأوكرانية بإجراء تدريبات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا.
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رصد عسكري, العالم

بيلاروسيا تعلن انتهاك مروحية عسكرية أوكرانية لمجالها الجوي... فيديو

16:11 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الذهاب إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم السبت، قيام طيارين أوكرانيين بانتهاك حدود البلاد، أثناء قيامهم بعمليات تدريبية، تخللها تحليق بمروحية عسكرية فوق الأراضي البيلاروسية.
ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية، بيانا عن اللجنة الحدودية البيلاروسية، جاء فيه: "اليوم في الـ4 من ديسمبر / كانون الأول، في حوالي الساعة 12 ظهرا، عند الحدود البيلاروسية الأوكرانية بالقرب من نقطة تفتيش نوفايا رودنيا عند الخط الحدودي الفاصل (موزير)، تم تسجيل انتهاك للمجال الجوي لجمهورية بيلاروس من قبل أوكرانيا".

ونوه البيان إلى أن "مروحية عسكرية أوكرانية من طراز (مي 8) حلقت على ارتفاع نحو 100 متر، وعبرت حدود الدولة ودخلت إلى عمق كيلومتر واحد في أراضي بيلاروسيا". ونوه البيان إلى أنه "تم إبلاغ الجانب الأوكراني بهذا الحادث".

وبحسب المصادر، وقع الانتهاك أثناء قيام القوات الأوكرانية بإجراء تدريبات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا.
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