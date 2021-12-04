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روسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد
روسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد
بدأت مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا، التي بنتها شركة "روساتوم" العملاقة، بتوفير الكهرباء لشبكة الطاقة الرئيسية في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:23+0000
2021-12-04T07:23+0000
روسيا
طاقة الرياح
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تبلغ قدرة المحطة 60 ميغاواط وتتكون من 24 توربينة رياح، استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمية للشركة.قال ألكسندر كورتشجين، المدير العام لشركة "NovaWind JSC" التابعة لشركة "روساتوم": "مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" هي سادس مزرعة رياح مكتملة لنا، والتي استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، من لحظة حصولنا على تصريح البناء حتى بدء العمل".بحلول عام 2027، ستقوم "روساتوم" بتشغيل محطات طاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ نحو 1.7 غيغاواط.
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روسيا, طاقة الرياح

روسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد

07:23 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Oleg Matveevطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Oleg Matveev
تابعنا عبر
بدأت مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا، التي بنتها شركة "روساتوم" العملاقة، بتوفير الكهرباء لشبكة الطاقة الرئيسية في البلاد.
تبلغ قدرة المحطة 60 ميغاواط وتتكون من 24 توربينة رياح، استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمية للشركة.
قال ألكسندر كورتشجين، المدير العام لشركة "NovaWind JSC" التابعة لشركة "روساتوم": "مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" هي سادس مزرعة رياح مكتملة لنا، والتي استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، من لحظة حصولنا على تصريح البناء حتى بدء العمل".

وتابع: "في غضون عامين، قمنا بالفعل بتوليد 720 ميغاواط من طاقة الرياح في جنوب روسيا، مما يؤكد بلا شك الكفاءة التكنولوجية والتنظيمية لمشاريعنا وحلولنا، نحن الآن نواجه التحدي الحقيقي وهو إنشاء مزارع الرياح في إطار برنامج "DPM 2.0"، الذي اقتربنا من إطلاقه بالكامل من الناحية الفنية والتنظيمية".

بحلول عام 2027، ستقوم "روساتوم" بتشغيل محطات طاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ نحو 1.7 غيغاواط.
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