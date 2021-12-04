روسيا تدخل كمية ضخمة من الكهرباء الناتجة عن طاقة الرياح في الشبكة الرئيسية لتغذية البلاد

تبلغ قدرة المحطة 60 ميغاواط وتتكون من 24 توربينة رياح، استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمية للشركة.قال ألكسندر كورتشجين، المدير العام لشركة "NovaWind JSC" التابعة لشركة "روساتوم": "مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" هي سادس مزرعة رياح مكتملة لنا، والتي استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، من لحظة حصولنا على تصريح البناء حتى بدء العمل".بحلول عام 2027، ستقوم "روساتوم" بتشغيل محطات طاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ نحو 1.7 غيغاواط.
قال ألكسندر كورتشجين، المدير العام لشركة "NovaWind JSC" التابعة لشركة "روساتوم": "مزرعة الرياح "Medvezhenskaya" هي سادس مزرعة رياح مكتملة لنا، والتي استغرق بناؤها أقل من 12 شهرًا، من لحظة حصولنا على تصريح البناء حتى بدء العمل".
وتابع: "في غضون عامين، قمنا بالفعل بتوليد 720 ميغاواط من طاقة الرياح في جنوب روسيا، مما يؤكد بلا شك الكفاءة التكنولوجية والتنظيمية لمشاريعنا وحلولنا، نحن الآن نواجه التحدي الحقيقي وهو إنشاء مزارع الرياح في إطار برنامج "DPM 2.0"، الذي اقتربنا من إطلاقه بالكامل من الناحية الفنية والتنظيمية".
بحلول عام 2027، ستقوم "روساتوم" بتشغيل محطات طاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ نحو 1.7 غيغاواط.