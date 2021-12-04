سمية الألفي: أجهضت 12 طفلا وفاروق الفيشاوي خانني بعد الزواج... فيديو

وذكرت الألفي في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة"، الذي يذاع على قناة "دي إم سي" المصرية، أمس الخميس، أن زوجها الفيشاوي كان كثير الخيانة لها، ودائما ما كانت تسأله عن سبب خيانته لها، وكان يقول لها "إن مقاومته ضعيفة، والمشكلة عندي أنا".وأضافت سمية الألفي أنه، دائما، ما كانت تسأل نفسها، إذا ما كان العيب فيها بشأن خيانة الفيشاوي، موضحة أن لديها، دوما، ثقة في نفسها، إذا كانت تسامح زوجها الراحل لحبها الشديد له.وأكدت الفنانة المصرية أن الفيشاوي بادلها الحب طوال 16 عاما كاملة، هي عمر الحياة الزوجية بينهما، لافتة إلى أنه في حال عدم وجود هذه الحب كان الطلاق سيكون من العام الأول لهذا الزواج، وبأن ثمرة زواجهما تمثلت في ولديهما عمر وأحمد.وأشارت سمية الألفي، الفنانة المصرية، إلى أنها أجهضت 12 طفلا، وفي كل مرة كانت تسمي هذا الطفل، أحمد، لحبها الشديد لهذا الاسم، فهو اسم أخيها وعمها.
كشفت الفنانة المصرية، سمية الألفي، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية مع زوجها الراحل فاروق الفيشاوي، وابنهما الفنان، أحمد الفيشاوي.
وذكرت الألفي في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة"، الذي يذاع على قناة "دي إم سي" المصرية، أمس الخميس، أن زوجها الفيشاوي كان كثير الخيانة لها، ودائما ما كانت تسأله عن سبب خيانته لها، وكان يقول لها "إن مقاومته ضعيفة، والمشكلة عندي أنا".
وأضافت سمية الألفي أنه، دائما، ما كانت تسأل نفسها، إذا ما كان العيب فيها بشأن خيانة الفيشاوي، موضحة أن لديها، دوما، ثقة في نفسها، إذا كانت تسامح زوجها الراحل لحبها الشديد له.
وأكدت الفنانة المصرية أن الفيشاوي بادلها الحب طوال 16 عاما كاملة، هي عمر الحياة الزوجية بينهما، لافتة إلى أنه في حال عدم وجود هذه الحب كان الطلاق سيكون من العام الأول لهذا الزواج، وبأن ثمرة زواجهما تمثلت في ولديهما عمر وأحمد.
وأشارت سمية الألفي، الفنانة المصرية، إلى أنها أجهضت 12 طفلا، وفي كل مرة كانت تسمي هذا الطفل، أحمد، لحبها الشديد لهذا الاسم، فهو اسم أخيها وعمها.