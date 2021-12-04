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https://arabic.sputniknews.com/20211204/صحيفة-واشنطن-تمدد-إعفاء-طهران-من-العقوبات-المتعلقة-ببيع-الكهرباء-للعراق-1053533107.html
صحيفة: واشنطن تمدد إعفاء طهران من العقوبات المتعلقة ببيع الكهرباء للعراق
صحيفة: واشنطن تمدد إعفاء طهران من العقوبات المتعلقة ببيع الكهرباء للعراق
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية قررت تمديد إعفاء إيران من العقوبات في عملية بيع الكهرباء لجارتها العراق. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:49+0000
2021-12-04T07:49+0000
العراق
الولايات المتحدة
إيران
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وذكرت وكالة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت تمديد إعفاء إيران من العقوبات في عملية بيع الكهرباء إلى العراق.وبحسب الصحيفة، يمنح الإعفاء من العقوبات إيران 120 يومًا أخرى لبيع الكهرباء للعراق دون مواجهة عقوبات.وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، إنها حاولت "تسليم الجزء السري يومي الثلاثاء والأربعاء، 23 و24 نوفمبر، ولكن بسبب إغلاق مكاتب الكونغرس فيما يتعلق بعطلة عيد الشكر لم تتمكن من تحديد المستلمين المناسبين". وبسبب هذا التأخير، لم يتلق الكونغرس المعلومات حتى يوم الاثنين.وأكد المصدر أن مبيعات الكهرباء الإيرانية إلى العراق تظل "في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة". وبحسب الإعفاء، فإن فشل العراق في تقليص اعتماده على الكهرباء الإيرانية "حتّم على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات".ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
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العراق, الولايات المتحدة, إيران

صحيفة: واشنطن تمدد إعفاء طهران من العقوبات المتعلقة ببيع الكهرباء للعراق

07:49 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Carlos Barriaموظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا
موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية قررت تمديد إعفاء إيران من العقوبات في عملية بيع الكهرباء لجارتها العراق.
وذكرت وكالة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قررت تمديد إعفاء إيران من العقوبات في عملية بيع الكهرباء إلى العراق.
وبحسب الصحيفة، يمنح الإعفاء من العقوبات إيران 120 يومًا أخرى لبيع الكهرباء للعراق دون مواجهة عقوبات.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، إنها حاولت "تسليم الجزء السري يومي الثلاثاء والأربعاء، 23 و24 نوفمبر، ولكن بسبب إغلاق مكاتب الكونغرس فيما يتعلق بعطلة عيد الشكر لم تتمكن من تحديد المستلمين المناسبين". وبسبب هذا التأخير، لم يتلق الكونغرس المعلومات حتى يوم الاثنين.
وأكد المصدر أن مبيعات الكهرباء الإيرانية إلى العراق تظل "في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة". وبحسب الإعفاء، فإن فشل العراق في تقليص اعتماده على الكهرباء الإيرانية "حتّم على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات".
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
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