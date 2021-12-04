تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ليبيا-إغلاق-4-موانئ-نفطية-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1053562025.html
ليبيا... إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء الأحوال الجوية
ليبيا... إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق 4 موانئ نفطية في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T18:22+0000
2021-12-04T18:22+0000
النفط
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
وقال المكتب إن الموانئ النفطية مغلقة منذ مساء أمس الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب "رويترز".وذكر المكتب أن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، متوقعا إعادة افتتاحها يوم الأربعاء المقبل وفق الأحوال الجوية.والموانئ هي راس لانوف والزويتينة شرقي ليبيا ومليتة والزاوية في الغرب.ويوم الأربعاء الماضي، ذكر بيان للمؤسسة النفطية أن صافي إيرادات أكتوبر/ تشرين الأول، سجل 1.9 مليار دولار، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.وأضافت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط الخام وصلت إلى 1.8 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 34.3 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماذا-سيحدث-في-ليبيا-بعد-انتخابات-24-ديسمبرمركز-غربي-يضع-4-سيناريوهات-1053549718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النفط, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

18:22 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق 4 موانئ نفطية في البلاد.
وقال المكتب إن الموانئ النفطية مغلقة منذ مساء أمس الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب "رويترز".
مدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماذا سيحدث في ليبيا بعد انتخابات 24 ديسمبر...مركز غربي يضع 4 سيناريوهات
13:52 GMT
وذكر المكتب أن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، متوقعا إعادة افتتاحها يوم الأربعاء المقبل وفق الأحوال الجوية.
والموانئ هي راس لانوف والزويتينة شرقي ليبيا ومليتة والزاوية في الغرب.
ويوم الأربعاء الماضي، ذكر بيان للمؤسسة النفطية أن صافي إيرادات أكتوبر/ تشرين الأول، سجل 1.9 مليار دولار، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
وأضافت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط الخام وصلت إلى 1.8 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 34.3 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:33 GMTإنتر يسحق روما في ليلة للنسيان لمورينيو
19:30 GMTالرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا
19:28 GMTوسط احتجاجات الشارع... هل يسحب الأردن اتفاقية إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات؟
19:12 GMTبندقية برمائية روسية تطلق 700 رصاصة في الدقيقة… صورة
19:09 GMTالعثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور
18:58 GMTحوت أحدب يلتهم ملايين الأسماك بلقمة هي الأضخم في العالم... فيديو
18:54 GMTالدفاع الجوي الإيراني يكشف ما حدث فوق المنشآت النووية في مدينة نطنز
18:50 GMTمحادثات الاتفاق النووي تهوي بالعملة الإيرانية
18:41 GMTمصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو
18:36 GMTالتحالف العربي يعلن قصف أهداف "مشروعة" في صنعاء
18:22 GMTليبيا... إغلاق 4 موانئ نفطية بسبب سوء الأحوال الجوية
18:15 GMTالعراق... جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على مشجعي "الشرطة"... فيديو
18:12 GMTالمغرب: حولنا تحديات كورونا إلى فرص
18:09 GMTالجناح الروسي يواصل فعالياته في مركز دبي للمعارض
18:02 GMTوكالة إيرانية: سماع دوي انفجار "رهيب" في مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية
18:01 GMTفرع سري في لبنان... لماذا تزعم إسرائيل امتلاك "حماس" أذرعا عسكرية خارج فلسطين؟
17:57 GMTالخارجية الأمريكية: نعتقد أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكنا
17:56 GMT40 ألفا يتظاهرون في النمسا ضد الإغلاق والتطعيم الإجباري‭ ‬
17:54 GMTبيان سعودي فرنسي مشترك: لبنان لا يجب أن يكون منطلقا لأعمال إرهابية ومصدرا لتجارة المخدرات
17:49 GMTالسودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"