مصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو

ويأتي الفوز على السودان كثاني انتصارات الفراعنة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء، ليتقاسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب الجزائري برصيد 6 نقاط لكل منها.وتساوى منتخبا الجزائر ومصر في النقاط وفارق الأهداف وحتى النقاط المخصومة بسبب اللعب النظيف، لينتظر عشاق المنتخبين المباراة الفاصلة بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.وسجل أهداف منتخب مصر أمام السودان كل من أحمد رفعت بتسديدة رائعة في الدقيقة الرابعة بعد أن ارتدت الكرة من القائم، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش بعد أن تسلم تمريرة حاسمة عرضية من حسين فيصل في الدقيقة 31.وأضاف الفراعنة الهدف الرابع في الشوط الثاني بقدم حسين فيصل في الدقيقة 57، في حين اختتم محمد شريف أهداف المباراة برأسه في الدقيقة 78.يذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد للاعبين من منتخب السودان وهما ياسر مزمل بشكل مباشر بالدقيقة 46، والثاني فارس عبد الله بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 53.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، بعد أن فاز على السودان في المباراة التي جمع بينهما، اليوم السبت، بخمسة أهداف نظيفة.
ويأتي الفوز على السودان كثاني انتصارات الفراعنة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء، ليتقاسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب الجزائري برصيد 6 نقاط لكل منها.
وتساوى منتخبا الجزائر ومصر في النقاط وفارق الأهداف وحتى النقاط المخصومة بسبب اللعب النظيف، لينتظر عشاق المنتخبين المباراة الفاصلة بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسجل أهداف منتخب مصر أمام السودان كل من أحمد رفعت بتسديدة رائعة في الدقيقة الرابعة بعد أن ارتدت الكرة من القائم، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش بعد أن تسلم تمريرة حاسمة عرضية من حسين فيصل في الدقيقة 31.
وأضاف الفراعنة الهدف الرابع في الشوط الثاني بقدم حسين فيصل في الدقيقة 57، في حين اختتم محمد شريف أهداف المباراة برأسه في الدقيقة 78.
يذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد للاعبين من منتخب السودان وهما ياسر مزمل بشكل مباشر بالدقيقة 46، والثاني فارس عبد الله بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 53.