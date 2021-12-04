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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مصر-تتأهل-لدور-الثمانية-من-كأس-العرب-بخماسية-نظيفة-ضد-السودان-فيديو-1053562493.html
مصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو
مصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو
تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، بعد أن فاز على السودان في المباراة التي جمع بينهما، اليوم السبت، بخمسة أهداف نظيفة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T18:41+0000
2021-12-04T18:41+0000
كأس العرب 2021
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ويأتي الفوز على السودان كثاني انتصارات الفراعنة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء، ليتقاسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب الجزائري برصيد 6 نقاط لكل منها.وتساوى منتخبا الجزائر ومصر في النقاط وفارق الأهداف وحتى النقاط المخصومة بسبب اللعب النظيف، لينتظر عشاق المنتخبين المباراة الفاصلة بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.وسجل أهداف منتخب مصر أمام السودان كل من أحمد رفعت بتسديدة رائعة في الدقيقة الرابعة بعد أن ارتدت الكرة من القائم، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش بعد أن تسلم تمريرة حاسمة عرضية من حسين فيصل في الدقيقة 31.وأضاف الفراعنة الهدف الرابع في الشوط الثاني بقدم حسين فيصل في الدقيقة 57، في حين اختتم محمد شريف أهداف المباراة برأسه في الدقيقة 78.يذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد للاعبين من منتخب السودان وهما ياسر مزمل بشكل مباشر بالدقيقة 46، والثاني فارس عبد الله بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 53.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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مصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو

18:41 GMT 04.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHجمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، بعد أن فاز على السودان في المباراة التي جمع بينهما، اليوم السبت، بخمسة أهداف نظيفة.
ويأتي الفوز على السودان كثاني انتصارات الفراعنة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء، ليتقاسم المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب الجزائري برصيد 6 نقاط لكل منها.
وتساوى منتخبا الجزائر ومصر في النقاط وفارق الأهداف وحتى النقاط المخصومة بسبب اللعب النظيف، لينتظر عشاق المنتخبين المباراة الفاصلة بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسجل أهداف منتخب مصر أمام السودان كل من أحمد رفعت بتسديدة رائعة في الدقيقة الرابعة بعد أن ارتدت الكرة من القائم، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش بعد أن تسلم تمريرة حاسمة عرضية من حسين فيصل في الدقيقة 31.
وأضاف الفراعنة الهدف الرابع في الشوط الثاني بقدم حسين فيصل في الدقيقة 57، في حين اختتم محمد شريف أهداف المباراة برأسه في الدقيقة 78.
يذكر أن المباراة شهدت حالتي طرد للاعبين من منتخب السودان وهما ياسر مزمل بشكل مباشر بالدقيقة 46، والثاني فارس عبد الله بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 53.
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