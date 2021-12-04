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https://arabic.sputniknews.com/20211204/نجل-العالم-النووي-الإيراني-فخري-زاده-يكشف-عن-سبب-اغتيال-والده-1053536278.html
نجل العالم النووي الإيراني فخري زاده يكشف عن سبب اغتيال والده
نجل العالم النووي الإيراني فخري زاده يكشف عن سبب اغتيال والده
كشف حامد زاده نجل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، اليوم السبت، عن سبب اغتيال والده. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:27+0000
2021-12-04T09:27+0000
إيران
إسرائيل
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ونقلت وكالة فارس، مساء أمس الجمعة، عن حامد، نجل العالم النووي الراحل، أن أهم أسباب اغتيال والده يكمن في مساعيه الدؤوبة في التقدم العلمي الإيراني، مؤكدا أن فخري زاده كان على رأس قائمة اغتيالات "الاستكبار العالمي" منذ 20 عاما.وأشار إلى أن العالم النووي الإيراني أحدث ثورة في العلوم لبلاده، وأثارت تلك الأعمال الخالدة التي قام بها اهتمام الاستكبار العالمي، مشددا على أن هذا النظام عليه إدراك "أن الشهداء أحياء وأن هذه الحركة ستستمر على أيدي شباب آخرين من إيران".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في تقرير مطول لها، أن الموساد وعناصر وعملاء إسرائيليين حاولوا قتل فخري زادة على مدى 14 عاما مضت، حتى حانت اللحظة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عن طريق الذكاء الاصطناعي والروبوتات.منذ عام 2004، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية الموساد الإسرائيلي، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، نفذ الموساد، حملة تخريبية وهجمات إلكترونية عديدة على منشآت تخصيب الوقود النووي الإيرانية.كما انتقى الموساد بشكل منهجي الخبراء الإيرانيين، الذين يُعتقد أنهم يقودون برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20210209/الاستخبارات-الإيرانية-تؤكد-ضلوع-أحد-أفراد-الجيش-في-اغتيال-العالم-النووى-فخرى-زادة-1048053198.html
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إيران, إسرائيل

نجل العالم النووي الإيراني فخري زاده يكشف عن سبب اغتيال والده

09:27 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 28 نوفمبر 2020
مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 28 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Majid Asgaripour / WANA
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كشف حامد زاده نجل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، اليوم السبت، عن سبب اغتيال والده.
ونقلت وكالة فارس، مساء أمس الجمعة، عن حامد، نجل العالم النووي الراحل، أن أهم أسباب اغتيال والده يكمن في مساعيه الدؤوبة في التقدم العلمي الإيراني، مؤكدا أن فخري زاده كان على رأس قائمة اغتيالات "الاستكبار العالمي" منذ 20 عاما.
مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 30 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2021
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وأشار إلى أن العالم النووي الإيراني أحدث ثورة في العلوم لبلاده، وأثارت تلك الأعمال الخالدة التي قام بها اهتمام الاستكبار العالمي، مشددا على أن هذا النظام عليه إدراك "أن الشهداء أحياء وأن هذه الحركة ستستمر على أيدي شباب آخرين من إيران".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في تقرير مطول لها، أن الموساد وعناصر وعملاء إسرائيليين حاولوا قتل فخري زادة على مدى 14 عاما مضت، حتى حانت اللحظة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عن طريق الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
منذ عام 2004، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية الموساد الإسرائيلي، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، نفذ الموساد، حملة تخريبية وهجمات إلكترونية عديدة على منشآت تخصيب الوقود النووي الإيرانية.
كما انتقى الموساد بشكل منهجي الخبراء الإيرانيين، الذين يُعتقد أنهم يقودون برنامج الأسلحة النووية الإيراني.
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