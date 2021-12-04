وفاة 18 شخصا غرقا بعد انقلاب حافلة ركاب في نهر إنزيو وسط كينيا

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية، اليوم السبت، أنه تأكدت وفاة 18 شخصا اليوم، بعد انقلاب حافلة تنقل فريق جوقة موسيقية، في نهر أينزو في مقاطعة كيتوي.ونقلت الشرطة عن جوزيف ياكان، مساعد رئيس الشرطة في بلدة موينغي سنترال حيث وقع الحادث، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن الحافلة، موضحا أنه كان على متن الحافلة 30 شخصا على الأقل.ووفقا للموقع، انقلبت الحافلة في النهر الساعة 11 صباح اليوم، في بلدة موينغي سنترال، وكان على متنها جوقة موسيقية تابعة لكنيسة موينغي الكاثوليكية.
ونقلت الشرطة عن جوزيف ياكان، مساعد رئيس الشرطة في بلدة موينغي سنترال حيث وقع الحادث، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن الحافلة، موضحا أنه كان على متن الحافلة 30 شخصا على الأقل. ووفقا للموقع، انقلبت الحافلة في النهر الساعة 11 صباح اليوم، في بلدة موينغي سنترال، وكان على متنها جوقة موسيقية تابعة لكنيسة موينغي الكاثوليكية.