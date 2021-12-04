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https://arabic.sputniknews.com/20211204/وكالة-إيرانية-سماع-دوي-انفجار-في-مدينة-نطنز-التي-تضم-مواقع-نووية-1053561538.html
وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار "رهيب" في مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية
وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار "رهيب" في مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية
أفادت وكالة أنباء إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز الإيرانية التي تضم منشآت نووية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T18:02+0000
2021-12-04T18:38+0000
أخبار إيران
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وقالت وكالة "إرنا" الرسمية إن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا في سماء المدينة"، ووصفت الوكالة الانفجار بـ"الرهيب".وقال مصدر أمني لقناة "العالم" الإيرانية إن "صوت الانفجار في سماء مدينة نطنز ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل".وقال محافظ مدينة نطنز، رمضان علي فردوسي، لوكالة أنباء الطلبة "إسنا" إنه "سمع صوت شبيه بالانفجار في نطنز في الساعة 20:15 الليلة"، مشددا على أنه "ما زال سبب ذلك غير معروف ونحن ليس لدينا أخبار موثوقة حول هذا الموضوع ".وتابع: "لكن مسؤولين عسكريين ومسؤولين عن تطبيق القانون يحققون في مصدر وسبب الانفجار"، مؤكدا على عدم وقوع ضحايا، وقال: "فقط بوضوح يمكننا القول إنه لحسن الحظ لم تحدث خسائر مالية أو بشرية".وأضاف: "كنت أقود سيارتي خلال هذا الحادث ولم أسمع صوتا والنتيجة النهائية للتحقيق ستعلن غدا".
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أخبار إيران

وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار "رهيب" في مدينة نطنز التي تضم مواقع نووية

18:02 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 18:38 GMT 04.12.2021)
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologiesالمحطة النووية الإيرانية في نطنز
المحطة النووية الإيرانية في نطنز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
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أفادت وكالة أنباء إيرانية رسمية بسماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز الإيرانية التي تضم منشآت نووية.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية إن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا في سماء المدينة"، ووصفت الوكالة الانفجار بـ"الرهيب".
وقال مصدر أمني لقناة "العالم" الإيرانية إن "صوت الانفجار في سماء مدينة نطنز ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل".
وقال محافظ مدينة نطنز، رمضان علي فردوسي، لوكالة أنباء الطلبة "إسنا" إنه "سمع صوت شبيه بالانفجار في نطنز في الساعة 20:15 الليلة"، مشددا على أنه "ما زال سبب ذلك غير معروف ونحن ليس لدينا أخبار موثوقة حول هذا الموضوع ".
وتابع: "لكن مسؤولين عسكريين ومسؤولين عن تطبيق القانون يحققون في مصدر وسبب الانفجار"، مؤكدا على عدم وقوع ضحايا، وقال: "فقط بوضوح يمكننا القول إنه لحسن الحظ لم تحدث خسائر مالية أو بشرية".
وأضاف: "كنت أقود سيارتي خلال هذا الحادث ولم أسمع صوتا والنتيجة النهائية للتحقيق ستعلن غدا".
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