إعلام: مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من الجانب الإيراني

وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إنه "بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، يتوجه إلى طهران غدا الاثنين".وأضافت الوكالة قائلة إن الوفد الإماراتي سيلتقي مع بعض كبار المسؤولين في البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.
وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إنه "بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، يتوجه إلى طهران غدا الاثنين".
به دعوت رسمی دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، «شیخ طحنون بن زاید» مشاور امنیت ملی #امارات متحده عربی فردا دوشنبه به تهران میآید. او در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با برخی مقامات بلندپایه کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. #ایران