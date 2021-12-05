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إعلام: مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من الجانب الإيراني
إعلام: مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من الجانب الإيراني
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T06:33+0000
2021-12-05T06:43+0000
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وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إنه "بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، يتوجه إلى طهران غدا الاثنين".وأضافت الوكالة قائلة إن الوفد الإماراتي سيلتقي مع بعض كبار المسؤولين في البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".
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العالم العربي, العالم, الإمارات, إيران

إعلام: مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من الجانب الإيراني

06:33 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 06:43 GMT 05.12.2021)
© AP Photo / Vahid Salemiطهران
طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران غدا بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.
وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إنه "بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، يتوجه إلى طهران غدا الاثنين".
وأضافت الوكالة قائلة إن الوفد الإماراتي سيلتقي مع بعض كبار المسؤولين في البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".
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