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https://arabic.sputniknews.com/20211205/الإمارات-صفقة-رافال-الفرنسية-ليست-بديلا-عن-الـ-إف-35-الأمريكية-1053576536.html
الإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية
الإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية
أعلنت الإمارات أن الصفقة التي أبرمتها مع فرنسا لتزويدها بطائرات "رافال"، فرنسية الصنع، ليست بديلا عن الصفقة التي تسعى لها مع أمريكا لتزويدها بطائرات الـ "إف... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T10:40+0000
2021-12-05T10:40+0000
الإمارات
مقاتلات رافال
مقاتلة إف 35
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وحسب بيان أصدره قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء إبراهيم ناصر العلوي، ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، فإن "شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية مكمل لصفقة مزمعة لشراء المقاتلات الأمريكية إف-35".وشدد العلوي في بيانه على أن "هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة أف-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة".ووفقا للبيان فقد وقعت الإمارات عقداً مع فرنسا يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية.وأوضح أن العقد يشمل التدريب والصيانة، حيث تم إبرامه مع شركة داسو للطيران، إضافة إلى 12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كاراكال من إنتاج إيرباص هليكوبترز.وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.وفي الشهر الماضي قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت في العام الماضي علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210610/بومبيو-صفقة-F-35-كانت-شرطا-لإتمام-التطبيع-بين-الإمارات-وإسرائيل-1049213613.html
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الإمارات, مقاتلات رافال, مقاتلة إف 35

الإمارات: صفقة "رافال" الفرنسية ليست بديلا عن الـ "إف 35" الأمريكية

10:40 GMT 05.12.2021
© Alice Brudererطائرة رافال
طائرة رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Alice Bruderer
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أعلنت الإمارات أن الصفقة التي أبرمتها مع فرنسا لتزويدها بطائرات "رافال"، فرنسية الصنع، ليست بديلا عن الصفقة التي تسعى لها مع أمريكا لتزويدها بطائرات الـ "إف 35".
وحسب بيان أصدره قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء إبراهيم ناصر العلوي، ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، فإن "شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية مكمل لصفقة مزمعة لشراء المقاتلات الأمريكية إف-35".
طائرات إف - 35 بي الشبحية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2021
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وشدد العلوي في بيانه على أن "هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة أف-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة".
ووفقا للبيان فقد وقعت الإمارات عقداً مع فرنسا يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية.
وأوضح أن العقد يشمل التدريب والصيانة، حيث تم إبرامه مع شركة داسو للطيران، إضافة إلى 12 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز كاراكال من إنتاج إيرباص هليكوبترز.
وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.
وفي الشهر الماضي قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت في العام الماضي علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
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