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التحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا
التحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا
كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حقيقة ما تردد عن تعرض قاعدة التنف الأمريكية بريف حمص شرقي سوريا، اليوم الأحد، لهجوم سبب انفجارات قوية سمع دويها... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T14:27+0000
2021-12-05T14:27+0000
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم التحالف، العقيد جويل هاربر، لقناة روسيا اليوم: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المنفجرة".وبحسب المصادر، فإن "حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، شوهدت تحلق فوق المنطقة بعد الانفجارات".وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن مسؤولون أمريكيون أن هجوما بطائرات دون طيار استهدف القاعدة الأمريكية في التنف، وأن انفجارات دوت في القاعدة.يذكر أن القوات الأمريكية كانت قد أقامت قاعدة عسكرية في منطقة التنف عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار سوريا اليوم.
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أخبار سوريا اليوم

التحالف الدولي ضد "داعش" يوضح حقيقة استهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا

14:27 GMT 05.12.2021
© Sputnik . Basem Haddadخبير عسكري: واشنطن تمتطي صهوة "النصرة" بعد اندثار داعش وإطباق الحصار على "التنف"
خبير عسكري: واشنطن تمتطي صهوة النصرة بعد اندثار داعش وإطباق الحصار على التنف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . Basem Haddad
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كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حقيقة ما تردد عن تعرض قاعدة التنف الأمريكية بريف حمص شرقي سوريا، اليوم الأحد، لهجوم سبب انفجارات قوية سمع دويها بمناطق خارجها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم التحالف، العقيد جويل هاربر، لقناة روسيا اليوم: "لم ترد أنباء عن هجوم على التنف. كان هناك تفجير متحكم فيه من قبل قوات التحالف لإزالة القذائف غير المنفجرة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد نقلت عن مصادر محلية، أن انفجارات عدة داخل القاعدة الأمريكية في منطقة الـ55كم بمنطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

وبحسب المصادر، فإن "حوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، شوهدت تحلق فوق المنطقة بعد الانفجارات".
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلن مسؤولون أمريكيون أن هجوما بطائرات دون طيار استهدف القاعدة الأمريكية في التنف، وأن انفجارات دوت في القاعدة.
يذكر أن القوات الأمريكية كانت قد أقامت قاعدة عسكرية في منطقة التنف عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار سوريا اليوم.
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