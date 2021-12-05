https://arabic.sputniknews.com/20211205/العراق-تحالف-عزم-اتفقنا-مع-الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-على-عدم-مناصرة-فريق-شيعي-ضد-الآخر-1053595584.html

العراق... تحالف عزم: اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم مناصرة فريق شيعي ضد الآخر

العراق... تحالف عزم: اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم مناصرة فريق شيعي ضد الآخر

قال مشعان الجبوري، عضو تحالف عزم، والفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية، إن تحالفه قد يتفق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مواقفهما المقبلة من... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T17:19+0000

2021-12-05T17:19+0000

2021-12-05T17:19+0000

أخبار العراق اليوم

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وتابع الجبوري حسب موقع رووداو الكردي، أن تحالف عزم اتفق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على عدم مناصرة أي فريق شيعي ضد الآخر.واعتبر الجبوري أن تشكيل معارضة للحكومة "احتمال وارد".والتقى الجبوري حسب حديثه، بمسعود بارزاني، لبحث العملية السياسية وتشكبيل الحكومة القادمة.وتابع الجبوري أنه تم الاتفاق على أن يتم الانتظار "حتى رؤية من ستكون الكتلة الأكبر التي نص عليها الدستور لتشكيل الحكومة".وأشار الجبوري إلى أن مبحاثات تمت بينه وتحالف تقدم الذي يرأسه الحلبوسي لتحديد موقفهما من تشكيل الحكومة.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

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