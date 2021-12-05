تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/حمدوك-يتسلم-رسالة-شفهية-من-محمد-بن-سلمان-هذه-تفاصيلها-1053598967.html
حمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها
حمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها
تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:47+0000
2021-12-05T18:47+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_419f8b469eb67a4134f54f58b46f1e8c.jpg
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن ذلك جاء خلال استقبال حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء السوداني سفير السعودية في الخرطوم علي حسن بن جعفر"، مشيرة إلى أن الرسالة تعلقت بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني و استقرار البلاد.من جانبه، أكد السفير السعودي لدى السودان علي حسن بن جعفر، استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.وكانت السعودية رحبت، مؤخرا باتفاق الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معتبرة أن الاتفاق يحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.ووقع البرهان وعبد الله حمدوك الشهر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.للاطلاع على المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_172:0:1545:1030_1920x0_80_0_0_2becd51ff68b7a0eb202969d5fc712b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

حمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها

18:47 GMT 05.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
تابعنا عبر
تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن ذلك جاء خلال استقبال حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء السوداني سفير السعودية في الخرطوم علي حسن بن جعفر"، مشيرة إلى أن الرسالة تعلقت بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني و استقرار البلاد.
من جانبه، أكد السفير السعودي لدى السودان علي حسن بن جعفر، استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.
وكانت السعودية رحبت، مؤخرا باتفاق الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، معتبرة أن الاتفاق يحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك الشهر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
للاطلاع على المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:58 GMTطبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور
19:56 GMTعلامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة
19:46 GMTصندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية
19:22 GMTالسباح من ذوي الهمم يتحدث لأول مرة بعد تلبية الأهلي المصري لرغبته... فيديو
19:13 GMTالرئيس الإيراني: نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم... ولدينا الإرادة لرفع العقوبات
19:08 GMTالتعاون بين إسرائيل والمغرب... ما حقيقة بناء قواعد عسكرية بالقرب من "سبتة ومليلة"
19:06 GMTرئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية
19:05 GMTروسيا تهزم كرواتيا وتحرز لقب كأس ديفيز للتنس
19:00 GMTمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمطعم جنوبي الصومال
18:49 GMTبسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين
18:47 GMTحمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها
18:45 GMTعلماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل
18:38 GMTفي حضور محمد بن سلمان... توقف سباق "فورومولا1" بسبب حادث لشوماخر
18:31 GMTمشجع يفاجئ محمد بن سلمان في سباق السعودية لـ"فورمولا 1"... ماذا قال له... فيديو
18:21 GMT"انتقام سياسي"... المتهم بالتحرش بزوجة نتنياهو يرد على الاتهامات
18:19 GMTالأهلي يعلن ضم سباح من ذوي الهمم استجابة لتوجيهات السيسي
18:06 GMTالسويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب
18:05 GMTلحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو
17:57 GMT علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو
17:45 GMTجدل قانوني... هل يحق للمفوضية الاستئناف على قبول طعون المرشحين لرئاسة ليبيا