خبير بالعلاقات الدولية: روسيا تتعامل من منطلق المسؤولية وتعلم أن الصراع ليس من مصلحة أحد
خبير بالعلاقات الدولية: روسيا تتعامل من منطلق المسؤولية وتعلم أن الصراع ليس من مصلحة أحد
يستمر حلف شمال الأطلسي بالتعزيزات والدعم منقطع النظير لأوكرانيا، وفي تصعيد للموقف هدد الناتو روسيا بدفع ثمن باهظ عند أي تحرك عسكري، الأمر الذي استوجب رداً من الجانب الروسي حيث وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوطاً حمراء حول مسألة استفزاز روسيا وتهديد الناتو لها، عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد في حديثه لـ"شؤون عسكرية":"روسيا تدعو للحوار مع الناتو انطلاقا من أنها تتعامل بمسؤولية وتعلم أن الصراع في المنطقة ليس من مصلحة أحد، وأن الحوار والدبلوماسية لا بد منهما كآلية لتفكيك المشاكل العالقة بين جميع الأطراف، ولكن روسيا لديها الكثير من الخطوط الحمراء وثوابت أساسية ستقوم بالدفاع عنها".خبير بالشأن العراقي: التقرير الأولي لحادثة محاولة الاغتيال لم يكن بالمستوى الذي يطمح له الشعب العراقيبعد مرور أكثر من شهر على حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لم يكن التقرير الأولي والذي صرح به مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بالمستوى المطلوب بالنسبة لكثير من المراقبين والخبراء. التقرير أكد التخلص من أحد الأدلة بدون رفع بصمات بالإضافة إلى الكثير من الخروقات من قبل الفريق العسكري الذي تواجد في المكان بعد الحادثة مباشرة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي كتاب الميزان خلال حوارنا معه:"إن التقرير لم يكن بالمستوى الذي يطمح إليه الشعب العراقي وتطبيق مبادئ الشفافية في العراق، وللتقرير وجهان، أحدهما أن الحادثة ليست حقيقية ومفتعلة من قبل رئيس الوزراء لكسب تعاطف المجتمع الدولي والداخل العراقي، والآخر أن هذا الملف يستخدم بطريقة ما للتوصل إلى مفاوضات وضغوطات سياسية".التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك:" الناتو يؤكد أن أي تحرك عسكري سيكلف روسيا ثمنا باهظاً، وبوتين يرد بوضع خط الأحمر، التقرير العسكري الأولي لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، ومستشار الأمن القومي يؤكد إخفاء الأدلة، طائرات سلاح الجو السوري تعود بعد غياب وتل أبيب تراقب بقلق، روسيا تعرض أسلحة تظهر لأول مرة في ايديكس 2021
يستمر حلف شمال الأطلسي بالتعزيزات والدعم منقطع النظير لأوكرانيا، وفي تصعيد للموقف هدد الناتو روسيا بدفع ثمن باهظ عند أي تحرك عسكري، الأمر الذي استوجب رداً من الجانب الروسي حيث وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوطاً حمراء حول مسألة استفزاز روسيا وتهديد الناتو لها، عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد في حديثه لـ"شؤون عسكرية":
"روسيا تدعو للحوار مع الناتو انطلاقا من أنها تتعامل بمسؤولية وتعلم أن الصراع في المنطقة ليس من مصلحة أحد، وأن الحوار والدبلوماسية لا بد منهما كآلية لتفكيك المشاكل العالقة بين جميع الأطراف، ولكن روسيا لديها الكثير من الخطوط الحمراء وثوابت أساسية ستقوم بالدفاع عنها".
خبير بالشأن العراقي: التقرير الأولي لحادثة محاولة الاغتيال لم يكن بالمستوى الذي يطمح له الشعب العراقي
بعد مرور أكثر من شهر على حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لم يكن التقرير الأولي والذي صرح به مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بالمستوى المطلوب بالنسبة لكثير من المراقبين والخبراء. التقرير أكد التخلص من أحد الأدلة بدون رفع بصمات بالإضافة إلى الكثير من الخروقات من قبل الفريق العسكري الذي تواجد في المكان بعد الحادثة مباشرة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي كتاب الميزان خلال حوارنا معه:
"إن التقرير لم يكن بالمستوى الذي يطمح إليه الشعب العراقي وتطبيق مبادئ الشفافية في العراق، وللتقرير وجهان، أحدهما أن الحادثة ليست حقيقية ومفتعلة من قبل رئيس الوزراء لكسب تعاطف المجتمع الدولي والداخل العراقي، والآخر أن هذا الملف يستخدم بطريقة ما للتوصل إلى مفاوضات وضغوطات سياسية".