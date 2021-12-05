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https://arabic.sputniknews.com/20211205/دنيا-سمير-غانم-تعود-لممارسة-نشاطها-الفني-في-أول-ظهور-لها-منذ-وفاة-والديها-فيديو-1053602630.html
دنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو
دنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو
عادت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم الأحد، لممارسة نشاطها الفني في أول ظهور لها منذ وفاة والديها الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T21:06+0000
2021-12-05T21:07+0000
أخبار الفنانين في مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأحيت الفنانة دنيا سمير غانم، حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.وقدمت "أغنية مصر" خلال الحفل، بينما شاركها الاستعراض مجموعة من ذوي الهمم، والتي حرصت أن توجه لهم التحية والشكر بعد الانتهاء منها.ووجهت الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منحه الفرصة لها للمشاركة في الحفل، كما شكرت أصحاب الهمم من المتواجدين معها في الاستعراض، معربة عن امتنانها للرئيس السيسي، على تقدير المشوار الفني لوالدها الكوميديان الراحل سمير غانم.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
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أخبار الفنانين في مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

دنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو

21:06 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 21:07 GMT 05.12.2021)
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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عادت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم الأحد، لممارسة نشاطها الفني في أول ظهور لها منذ وفاة والديها الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز.
وأحيت الفنانة دنيا سمير غانم، حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.
وقدمت "أغنية مصر" خلال الحفل، بينما شاركها الاستعراض مجموعة من ذوي الهمم، والتي حرصت أن توجه لهم التحية والشكر بعد الانتهاء منها.
ووجهت الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منحه الفرصة لها للمشاركة في الحفل، كما شكرت أصحاب الهمم من المتواجدين معها في الاستعراض، معربة عن امتنانها للرئيس السيسي، على تقدير المشوار الفني لوالدها الكوميديان الراحل سمير غانم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك
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