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https://arabic.sputniknews.com/20211205/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-جزيرة-هالماهيرا-في-إندونيسيا-1053568298.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، جزيرة هالماهيرا الإندونيسية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T00:22+0000
2021-12-05T00:22+0000
2021-12-05T00:24+0000
إندونسيا
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 174.3 كم.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بعد 259 شمال توبيلو في جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا عند دائرة عرض (4.068 شرقا) وخط طول (128.136 شمالا).ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).كما لم يتم الإبلاغ بعد عن أضرار مادية أو بشرية.
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إندونسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا 00:22 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 00:24 GMT 05.12.2021)
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 174.3 كم.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وق
ع على بعد 259 شمال توبيلو
في جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا عند دائرة عرض (4.068 شرقا) وخط طول (128.136 شمالا).
كما لم يتم الإبلاغ بعد عن أضرار مادية أو بشرية.