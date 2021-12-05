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https://arabic.sputniknews.com/20211205/شركة-ترامب-الإعلامية-تجمع-مليار-دولار-من-المستثمرين-لبدء-أعمالها-1053595052.html
شركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها
شركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها
أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "تي إم تي جي"، التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جمعها مليار دولار من التمويل عبر مؤسسات استثمارية. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:43+0000
2021-12-05T16:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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موسكو- سبوتنيك. أفادت تقارير في أكتوبر/ تشرين الأول بأن الشركة الإعلامية للرئيس السابق ستطرح أسهمها في البورصة وتخطط لإطلاق شبكة اجتماعية تسمى"تروث سوشيال".أعلنت الشركة، اليوم، إبرام اتفاقيات اشتراك بمبلغ مليار دولار من رأس المال الملتزم به ليتم استلامه عند إتمام دمج أعمالها مع شركة "دجيتال ورلد أكويزشن" عبر مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.رحب الرئيس الأمريكي السابق، الذي لا يزال ممنوعا من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الإعلان، قائلا إنه يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أنه يجب إنهاء الرقابة والتمييز السياسي.حظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حسابات ترامب في أعقاب اضطرابات 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

شركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها

16:43 GMT 05.12.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "تي إم تي جي"، التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جمعها مليار دولار من التمويل عبر مؤسسات استثمارية.
موسكو- سبوتنيك. أفادت تقارير في أكتوبر/ تشرين الأول بأن الشركة الإعلامية للرئيس السابق ستطرح أسهمها في البورصة وتخطط لإطلاق شبكة اجتماعية تسمى"تروث سوشيال".
أعلنت الشركة، اليوم، إبرام اتفاقيات اشتراك بمبلغ مليار دولار من رأس المال الملتزم به ليتم استلامه عند إتمام دمج أعمالها مع شركة "دجيتال ورلد أكويزشن" عبر مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي
21 أكتوبر, 01:21 GMT
رحب الرئيس الأمريكي السابق، الذي لا يزال ممنوعا من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الإعلان، قائلا إنه يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أنه يجب إنهاء الرقابة والتمييز السياسي.
حظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حسابات ترامب في أعقاب اضطرابات 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.
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