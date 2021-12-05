شركة "ترامب" الإعلامية تجمع مليار دولار من المستثمرين لبدء أعمالها

موسكو- سبوتنيك. أفادت تقارير في أكتوبر/ تشرين الأول بأن الشركة الإعلامية للرئيس السابق ستطرح أسهمها في البورصة وتخطط لإطلاق شبكة اجتماعية تسمى"تروث سوشيال".أعلنت الشركة، اليوم، إبرام اتفاقيات اشتراك بمبلغ مليار دولار من رأس المال الملتزم به ليتم استلامه عند إتمام دمج أعمالها مع شركة "دجيتال ورلد أكويزشن" عبر مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.رحب الرئيس الأمريكي السابق، الذي لا يزال ممنوعا من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الإعلان، قائلا إنه يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أنه يجب إنهاء الرقابة والتمييز السياسي.حظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حسابات ترامب في أعقاب اضطرابات 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.
رحب الرئيس الأمريكي السابق، الذي لا يزال ممنوعا من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهذا الإعلان، قائلا إنه يرسل رسالة مهمة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مفادها أنه يجب إنهاء الرقابة والتمييز السياسي.
حظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "فيسبوك" و"تويتر"، حسابات ترامب في أعقاب اضطرابات 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.