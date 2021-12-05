تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/صندوق-الثروة-السيادي-يبيع-حصة-501-في-شركة-الاتصالات-السعودية-1053600500.html
صندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية
صندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية
قالت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) اليوم الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 بالمئة منها من خلال طرح... 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T19:46+0000
2021-12-05T19:46+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 100.2 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 مليار ريال (3.10 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق.وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200125/إعلام-صندوق-الثروة-السيادي-السعودي-في-مفاوضات-لشراء-نادي-إنجليزي-1044182329.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية

صندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية

19:46 GMT 05.12.2021
تابعنا عبر
قالت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) اليوم الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 بالمئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 100.2 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 مليار ريال (3.10 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق.

وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2020
إعلام: صندوق الثروة السيادي السعودي في مفاوضات لشراء نادي إنجليزي
25 يناير 2020, 12:11 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:58 GMTطبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور
19:56 GMTعلامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة
19:46 GMTصندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية
19:22 GMTالسباح من ذوي الهمم يتحدث لأول مرة بعد تلبية الأهلي المصري لرغبته... فيديو
19:13 GMTالرئيس الإيراني: نتابع مسألة رفع العقوبات عن طهران بحزم... ولدينا الإرادة لرفع العقوبات
19:08 GMTالتعاون بين إسرائيل والمغرب... ما حقيقة بناء قواعد عسكرية بالقرب من "سبتة ومليلة"
19:06 GMTرئيس الوزراء البيلاروسي: قد نعلن عن تدابير انتقامية ردا على العقوبات الغربية
19:05 GMTروسيا تهزم كرواتيا وتحرز لقب كأس ديفيز للتنس
19:00 GMTمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمطعم جنوبي الصومال
18:49 GMTبسبب "الغرانيت الأحمر"... إسرائيل على موعد مع أصوات انفجارات غدا الاثنين
18:47 GMTحمدوك يتسلم رسالة شفهية من محمد بن سلمان... هذه تفاصيلها
18:45 GMTعلماء: أوميكرون أتى من "لص" يزور الكثير من المنازل
18:38 GMTفي حضور محمد بن سلمان... توقف سباق "فورومولا1" بسبب حادث لشوماخر
18:31 GMTمشجع يفاجئ محمد بن سلمان في سباق السعودية لـ"فورمولا 1"... ماذا قال له... فيديو
18:21 GMT"انتقام سياسي"... المتهم بالتحرش بزوجة نتنياهو يرد على الاتهامات
18:19 GMTالأهلي يعلن ضم سباح من ذوي الهمم استجابة لتوجيهات السيسي
18:06 GMTالسويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب
18:05 GMTلحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو
17:57 GMT علماء يبتكرون "بلورات الطاقة"... البشرية على أبواب استيطان القمر... صور وفيديو
17:45 GMTجدل قانوني... هل يحق للمفوضية الاستئناف على قبول طعون المرشحين لرئاسة ليبيا