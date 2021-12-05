صندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 100.2 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 مليار ريال (3.10 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق.وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
قالت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) اليوم الأحد إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 بالمئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة بيع 100.2 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 100 ريال و116 ريالا للسهم، يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 11.623 مليار ريال (3.10 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق.
وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.