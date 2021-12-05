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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عون-صور-الأقمار-الصناعية-التي-تسلمناها-من-روسيا-ستساعد-في-سير-تحقيقات-المرفأ-1053582224.html
عون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
عون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:40+0000
2021-12-05T12:40+0000
2021-12-05T12:59+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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وتابع: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية".وأضاف: "كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب".وأضاف: "لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية".
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العالم العربي, أخبار العالم العربي
عون: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ 12:40 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 12:59 GMT 05.12.2021)
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن صور الأقمار الصناعية التي استلمها لبنان من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ.
وتابع: "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية".
وأضاف: "كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب".
وعن الأزمة الداخلية اللبنانية قال عون: "مازال لبنان بلداً آمنًا رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان".
وأضاف: "لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية".