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عون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز
عون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T12:57+0000
2021-12-05T12:57+0000
العالم العربي
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وأضاف عون في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية: "أمير قطر حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته وعلاقاتنا مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة".وتابع: "زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية، كل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين".وعن الأزمة الخليجية الأخيرة قال عون: "الأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية".وختم عون: "ننتظر ما سيحمله الجانب الأميركي من رد إسرائيلي على شروطنا ولن نتخلى عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط".
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العالم العربي

عون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز

12:57 GMT 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRميشال عون
ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز.
وأضاف عون في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية: "أمير قطر حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته وعلاقاتنا مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة".
وتابع: "زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية، كل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين".
وعن الأزمة الخليجية الأخيرة قال عون: "الأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية".
وختم عون: "ننتظر ما سيحمله الجانب الأميركي من رد إسرائيلي على شروطنا ولن نتخلى عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط".
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