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https://arabic.sputniknews.com/20211205/غدا-الاثنين-تحذيرات-من-رياح-تتجاوز-سرعتها-90-كم-على-سواحل-5-ولايات-جزائرية-1053594743.html
غدا الاثنين... تحذيرات من رياح تتجاوز سرعتها 90 كم على سواحل 5 ولايات جزائرية
غدا الاثنين... تحذيرات من رياح تتجاوز سرعتها 90 كم على سواحل 5 ولايات جزائرية
حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة على سواحل 5 ولايات في البلاد. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T16:40+0000
2021-12-05T16:40+0000
الجزائر
رياح
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وقال بيان للأرصاد إن هبوب الرياح سيبدأ غدا الاثنين في الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.ويدور الحديث عن سواحل خمس ولايات شرقي البلاد هي بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة والطارف.وضربت رياح قوية، تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، اليوم الأحد، 25 ولاية جزائرية.وقالت مصالح الأرصاد الجوية إن الولايات المعنية هي الولايات الشمالية وشمال الصحراء، لافتة إلى أن هذه الرياح التي بدأت منذ صبيحة اليوم الأحد ستستمر حتى صباح غد الإثنين.
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الجزائر, رياح

غدا الاثنين... تحذيرات من رياح تتجاوز سرعتها 90 كم على سواحل 5 ولايات جزائرية

16:40 GMT 05.12.2021
© AFP 2021 / HOCINE ZAOURARصورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / HOCINE ZAOURAR
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حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة على سواحل 5 ولايات في البلاد.
وقال بيان للأرصاد إن هبوب الرياح سيبدأ غدا الاثنين في الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
ويدور الحديث عن سواحل خمس ولايات شرقي البلاد هي بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة والطارف.
وضربت رياح قوية، تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، اليوم الأحد، 25 ولاية جزائرية.
وقالت مصالح الأرصاد الجوية إن الولايات المعنية هي الولايات الشمالية وشمال الصحراء، لافتة إلى أن هذه الرياح التي بدأت منذ صبيحة اليوم الأحد ستستمر حتى صباح غد الإثنين.
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