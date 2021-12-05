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فرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي
فرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي
شدد رئيس تيار المردة اللبناني ​سليمان فرنجية​، على أن تياره لن يسمي وزيرا آخر بديلا لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T11:42+0000
2021-12-05T11:42+0000
أخبار لبنان
أزمة لبنان السياسية
جورج قرداحي
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وحسب ما كتبه فرنجيه على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن تياره سيمتنع عن تسمية وزيرا آخر بديلا لقرداحي، مظهرا احترامه لكل الأراء التي طرحت.وقال: "مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام، فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في ​بكركي​ بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير السابق ​جورج قرداحي​ لم ولن يتغيّر".وكان فرنجيه قد أعلن عن دعمه وتياره لوزير الإعلام جورج قرداحي، مشددا فيما سبق على عدم قبوله تقديم قرداحي "فدية لأحد"، على حد تعبيره.وكان لفرنجيه تصريح شهير من منطقة بكركي نهاية اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال فيه: "شهدنا حفلة تزلّف وتبييض وجوه في اليومين الأخيرين ولا نبحث عن منصب والله وحدو بيقرّر المستقبل ولن نورث أولادنا إلاّ كرامتنا"، مؤكدا أن قرداحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا وتقديم استقالته لكنه رفض ذلك.وهاجم رئيس تيار المردة الرئيس اللبناني ميشال عون قائلا: "قرداحي يعرف مصلحة لبنان جيّداً وهو بريء وما صدر عنه نقطة بالنسبة لما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون".
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أخبار لبنان, أزمة لبنان السياسية, جورج قرداحي

فرنجية: لن نسمي وزيرا بديلا لجورج قرداحي

11:42 GMT 05.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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شدد رئيس تيار المردة اللبناني ​سليمان فرنجية​، على أن تياره لن يسمي وزيرا آخر بديلا لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.
وحسب ما كتبه فرنجيه على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن تياره سيمتنع عن تسمية وزيرا آخر بديلا لقرداحي، مظهرا احترامه لكل الأراء التي طرحت.
وقال: "مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام، فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في ​بكركي​ بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير السابق ​جورج قرداحي​ لم ولن يتغيّر".
وكان فرنجيه قد أعلن عن دعمه وتياره لوزير الإعلام جورج قرداحي، مشددا فيما سبق على عدم قبوله تقديم قرداحي "فدية لأحد"، على حد تعبيره.
وكان لفرنجيه تصريح شهير من منطقة بكركي نهاية اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال فيه: "شهدنا حفلة تزلّف وتبييض وجوه في اليومين الأخيرين ولا نبحث عن منصب والله وحدو بيقرّر المستقبل ولن نورث أولادنا إلاّ كرامتنا"، مؤكدا أن قرداحي عرض عليه الحضور إلى قصر بعبدا وتقديم استقالته لكنه رفض ذلك.
وهاجم رئيس تيار المردة الرئيس اللبناني ميشال عون قائلا: "قرداحي يعرف مصلحة لبنان جيّداً وهو بريء وما صدر عنه نقطة بالنسبة لما صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون".
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