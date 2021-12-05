https://arabic.sputniknews.com/20211205/كيو--إت-تطبيق-كويتي-جديد-للخدمات-الصحية-1053573978.html

"كيو- إت"... تطبيق كويتي جديد للخدمات الصحية

"كيو- إت"... تطبيق كويتي جديد للخدمات الصحية

دشن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، تطبيقا جديدا يتم من خلاله تقديم الخدمات الصحية الإلكتروينة من خلال الهواتف الذكية للمواطنين والمقيمين. 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T09:33+0000

2021-12-05T09:33+0000

2021-12-05T09:33+0000

أخبار الكويت اليوم

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وحسب جريدة القبس الكويتية قام الصباح، اليوم الأحد، بالإعلان عن تدشين وزارته تطبيقا جديدا اسمه "كيو-إت صحة"، مؤكدا أنه خطوة في سياق "التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الصحة الكويتية".وعن الخدمات التي يقدمها التطبيق أوضح وزير الصحة الكويتي أن المستخدم سواء كان مواطنا أو مقيما يستطيع من خلاله أن يصل إلى "نتائج المختبرات وتقارير الأشعة والتقارير الطبية الخاصة به، والتي تم إجراؤها في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة".وأشار كذلك إلى أنه يتيح عرض "سجل الإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، والتي قد تم ربطها مع ديوان الخدمة المدنية".ولفت الوزير الكويتي إلى أن التطبيق يدعم "خصوصية وحماية سائر البيانات الخاصة بالمستخدم"، مدللا بأن "التسجيل بتطبيق "كيو-إت" يتم من خلال المصادقة عن طريق تطبيق هويتي".وعن استخدامه من قبل من لم يكن له حساب على تطبيق هويتي، أوضح الصباح أن المستخدمين "الذين يتعذر حصولهم على التصديق، ممن تقل أعمارهم على 16 سنة على سبيل المثال، يمكن لهم إنشاء حساب على تطبيق "كيو-إت" مباشرة واستخدامه".يشار إلى أن تطبيق "كيو-إت" أضيفت له خدمات إلكترونية أخرى أطلقتها الوزارة في وقت سابق، مثل حجز المواعيد بالمراكز الصحية، وحجز موعد في المجلس الطبي، وطلب موعد للتراخيص الصحية، وطلب موعد فحص قبل الزواج، وخدمة التحقق من أسعار الأدوية في دولة الكويت.

https://arabic.sputniknews.com/20200725/الكويت-بدأ-اليوم-تشغيل-تطبيق-إلكتروني-يتضمن-شهادة-خلو-من-كورونا-لتسهيل-إجراءات-السفر-1046098218.html

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أخبار الكويت اليوم, إلكتروني, فيروس كورونا