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https://arabic.sputniknews.com/20211205/لحظة-وصول-الأمير-محمد-بن-سلمان-إلى-حلبة-سباق-فورمولا-1-في-جدة-فيديو-1053597836.html
لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو
لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو
وصل، مساء اليوم الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة كورنيش جدة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"سباق فورمولا1". 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T18:05+0000
2021-12-05T18:05+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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ونشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو قالت إنه لـ"لحظة وصول ولي العهد محمد بن سلمان لحلبة سباق فورمولا وان في جدة".وأضحت أن الأنظار ستتجه إلى المملكة، حيث تشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك.
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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو

18:05 GMT 05.12.2021
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COURولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR
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وصل، مساء اليوم الأحد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة كورنيش جدة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"سباق فورمولا1".
ونشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو قالت إنه لـ"لحظة وصول ولي العهد محمد بن سلمان لحلبة سباق فورمولا وان في جدة".
وأضحت أن الأنظار ستتجه إلى المملكة، حيث تشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.
ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.
** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك.
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