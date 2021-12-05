لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق "فورمولا 1" في جدة... فيديو

ونشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو قالت إنه لـ"لحظة وصول ولي العهد محمد بن سلمان لحلبة سباق فورمولا وان في جدة".وأضحت أن الأنظار ستتجه إلى المملكة، حيث تشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك.
وأضحت أن الأنظار ستتجه إلى المملكة، حيث تشهد محافظة جدة انطلاق الجولة 21، من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري.
ويندرج السباق المرتقب ضمن برنامج "جودة الحياة"، ويعد واحدا من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم. وتساهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030.