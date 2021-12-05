تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211205/مستشار-خبير-قانوني-يكشف-شرطا-وحيدا-لعودة-حمد-الله-إلى-النصر-السعودي-1053603523.html
مستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
مستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
كشف المستشار القانوني، محمد الدويش، عن شرط وحيد يمكن بتنفيذه أن يعود اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى نادي النصر السعودي. 05.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-05T21:39+0000
2021-12-05T21:42+0000
النصر السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104358/50/1043585030_0:0:2394:1347_1920x0_80_0_0_56c5ac74bc4e16787e1ce6dbf0546fbf.jpg
وقال الدويش، المقرب من نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن عودة حمد الله مشروطة، باعتراف خطي من اللاعب بما فعله والاعتذار عنه للجماهير، وليس لإدارة النادي.وجاء نص تغريدة الدويش كما يلي: "‏قد يعود ‎حمد الله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه، وتعهد لجمهور ‎النصر وليس للإدارة بأن يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وكل اللاعبين".وتابع الدويش في التغريدة ذاتها "لو فعل هذا وعاد هل يمكنه الوفاء بذلك وأن يلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه، ولكنني سأحترمه إنْ حدث".يذكر أن نادي النصر السعودي كان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد لاعبه عبد الرزاق حمد الله من طرف واحد، فيما رد محامي اللاعب مؤكدا رغبته في استكمال مدة عقده، لكن تقارير صحفية أفادت بأن حمدالله، غادر السعودية يوم الخميس الماضي، متوجها إلى أمريكا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104358/50/1043585030_276:0:2137:1396_1920x0_80_0_0_8dc3ffcdcc2952a6bd298b14991bc98c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النصر السعودي

مستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي

21:39 GMT 05.12.2021 (تم التحديث: 21:42 GMT 05.12.2021)
© AFP 2021 / -النصر السعودي
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف المستشار القانوني، محمد الدويش، عن شرط وحيد يمكن بتنفيذه أن يعود اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى نادي النصر السعودي.
وقال الدويش، المقرب من نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن عودة حمد الله مشروطة، باعتراف خطي من اللاعب بما فعله والاعتذار عنه للجماهير، وليس لإدارة النادي.
وجاء نص تغريدة الدويش كما يلي: "‏قد يعود ‎حمد الله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه، وتعهد لجمهور ‎النصر وليس للإدارة بأن يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وكل اللاعبين".
وتابع الدويش في التغريدة ذاتها "لو فعل هذا وعاد هل يمكنه الوفاء بذلك وأن يلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه، ولكنني سأحترمه إنْ حدث".
يذكر أن نادي النصر السعودي كان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد لاعبه عبد الرزاق حمد الله من طرف واحد، فيما رد محامي اللاعب مؤكدا رغبته في استكمال مدة عقده، لكن تقارير صحفية أفادت بأن حمدالله، غادر السعودية يوم الخميس الماضي، متوجها إلى أمريكا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:39 GMTوكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"
21:51 GMTهاميلتون يفوز بالجائزة الكبرى في السعودية ويرجئ الحسم إلى الجولة الختامية بأبوظبي... فيديو
21:39 GMTالجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا
21:39 GMTمستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
21:34 GMTغامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
21:30 GMTلماذا من الصحي الاستماع إلى الموسيقى الحزينة؟
21:23 GMTأوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
21:10 GMTوكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية "لهيبان" شمال العراق
21:06 GMTدنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو
20:58 GMTختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"
20:57 GMTبوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية
20:56 GMTدراسة: التعرض للمواد البلاستيكية يزيد أمراض القلب
20:54 GMTعادل إمام يظهر لأول مرة بعد مزاعم إصابته بكورونا... صورة
20:52 GMTتقرير: إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بضرب أهداف إيرانية
20:21 GMTمهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي
20:06 GMTإسرائيل تعلق لأول مرة على انفجار منشأة نطنز الإيرانية... "لا نسأل رجلا عما فعله ليلا"
20:05 GMTمركبة ترصد "كائنا غامضا" بالجانب المظلم للقمر والعلماء في حيرة... صور وفيديو
19:58 GMTطبيب هندي يصف أعراض "أوميكرون" بعد إصابته بالمتحور
19:56 GMTعلامات تدل على أن بولك قد يشير إلى حالة خطيرة
19:46 GMTصندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية