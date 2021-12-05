مستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي

وقال الدويش، المقرب من نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن عودة حمد الله مشروطة، باعتراف خطي من اللاعب بما فعله والاعتذار عنه للجماهير، وليس لإدارة النادي.وجاء نص تغريدة الدويش كما يلي: "قد يعود حمد الله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه، وتعهد لجمهور النصر وليس للإدارة بأن يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وكل اللاعبين".وتابع الدويش في التغريدة ذاتها "لو فعل هذا وعاد هل يمكنه الوفاء بذلك وأن يلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه، ولكنني سأحترمه إنْ حدث".يذكر أن نادي النصر السعودي كان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد لاعبه عبد الرزاق حمد الله من طرف واحد، فيما رد محامي اللاعب مؤكدا رغبته في استكمال مدة عقده، لكن تقارير صحفية أفادت بأن حمدالله، غادر السعودية يوم الخميس الماضي، متوجها إلى أمريكا.
كشف المستشار القانوني، محمد الدويش، عن شرط وحيد يمكن بتنفيذه أن يعود اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى نادي النصر السعودي.
وقال الدويش، المقرب من نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن عودة حمد الله مشروطة، باعتراف خطي من اللاعب بما فعله والاعتذار عنه للجماهير، وليس لإدارة النادي.
قد يعود #حمدالله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بمافعل واعتذر عنه وتعهّد لجمهور #النصر وليس للإدارة بأنْ يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وزملائه لو فعل هذا وعاد هل يفي ويلتزم ؟ رأيي يخالف هذا التوجه ولكنني سأحترمه إنْ حدث !
وجاء نص تغريدة الدويش كما يلي: "قد يعود حمد الله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه، وتعهد لجمهور النصر وليس للإدارة بأن يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وكل اللاعبين".
وتابع الدويش في التغريدة ذاتها "لو فعل هذا وعاد هل يمكنه الوفاء بذلك وأن يلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه، ولكنني سأحترمه إنْ حدث".
يذكر أن نادي النصر السعودي كان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد لاعبه عبد الرزاق حمد الله من طرف واحد، فيما رد محامي اللاعب مؤكدا رغبته في استكمال مدة عقده، لكن تقارير صحفية أفادت بأن حمدالله، غادر السعودية يوم الخميس الماضي، متوجها إلى أمريكا.