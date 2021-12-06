تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/البيت-الأبيض-محادثات-بايدن-وبوتين-ستشهد-مناقشة-الملف-النووي-الإيراني-1053641941.html
البيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني
البيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T18:54+0000
2021-12-06T18:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049273450_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_d6d687ba3645bff6abe36afd7c7f0f06.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المحادثات بين بايدن وبوتين "ستتناول أمورا ذات اهتمام مشترك مثل ملف إيران النووي والاستقرار الاستراتيجي".كما تطرقت إلى الأزمة في أوكرانيا، وأوضحت "حان الوقت كي تسحب روسيا قواتها من الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة "أعددنا عقوبات اقتصادية ذات تأثير كبير على اقتصاد روسيا حال أقدمت على غزو أوكرانيا".ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال "بالطبع، سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي قدمًا ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل وما يتطلب جهودا إضافية لتعزيز العلاقة الثنائية".وأضاف بيسكوف: "ستعقد المحادثات في 7 ديسمبر/ كانون الأول حوالي الساعة 6 بتوقيت موسكو عبر الفيديو وسيكون اتصالا آمنا ولن يكون مباشرا ومتاحا للجميع، ولكن سيتم عرض اللقطات الأولى من الحدث على الإنترنت للصحفيين".وتابع بيسكوف: "من بين الموضوعات الرئيسية التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049273450_28:0:947:689_1920x0_80_0_0_edece4ae22e81526fb1be6253fa872b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا

البيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني

18:54 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المحادثات بين بايدن وبوتين "ستتناول أمورا ذات اهتمام مشترك مثل ملف إيران النووي والاستقرار الاستراتيجي".
كما تطرقت إلى الأزمة في أوكرانيا، وأوضحت "حان الوقت كي تسحب روسيا قواتها من الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة "أعددنا عقوبات اقتصادية ذات تأثير كبير على اقتصاد روسيا حال أقدمت على غزو أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي بايدن سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال "بالطبع، سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي قدمًا ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل وما يتطلب جهودا إضافية لتعزيز العلاقة الثنائية".
وأضاف بيسكوف: "ستعقد المحادثات في 7 ديسمبر/ كانون الأول حوالي الساعة 6 بتوقيت موسكو عبر الفيديو وسيكون اتصالا آمنا ولن يكون مباشرا ومتاحا للجميع، ولكن سيتم عرض اللقطات الأولى من الحدث على الإنترنت للصحفيين".
وتابع بيسكوف: "من بين الموضوعات الرئيسية التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:26 GMTمسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
20:25 GMTحكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
20:22 GMTمراجعة كافة العلاقات مع إسرائيل.. ما دلالات قرارات الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟
20:09 GMTصناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة
20:08 GMTما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
20:06 GMTرشوان توفيق لـ"سبوتنيك": سعيد بتكريم مهرجان القاهرة ومحمد ممدوح مستقبل الفن... فيديو
19:59 GMTصندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو
19:52 GMTمستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
19:51 GMTالاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام
19:49 GMTمخرجة فيلم "من القاهرة" لـ"سبوتنيك": لم أتوقع حصد جائزة مهرجان القاهرة
19:47 GMTدبلوماسي روسي: "5+5" الليبية تبحث في موسكو يوم 8 ديسمبر انسحاب القوات الأجنبية من البلاد
19:45 GMTتقرير للصحة العالمية يتحدث عن زيادة في وفيات الملاريا في العام الأول للجائحة
19:35 GMTإعلام: والد أمير قطر يلتقي أردوغان بعيدا عن الكاميرات
19:23 GMTزيارة محمود عباس للجزائر... كيف ستؤثر على ملفات القمة العربية؟
19:10 GMTفرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام
19:09 GMTأول تحرك عسكري من السعودية بعد اعتراضها صاروخا باليستيا كان في طريقه إلى الرياض
19:05 GMTالرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا للبنك المركزي على خلفية تدهور الريال
19:02 GMTالعراق... لماذا تحول إقليم كردستان إلى هدف لتنظيم "داعش"؟
18:55 GMTالأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
18:54 GMTالبيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني