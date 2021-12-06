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الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو
الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو
استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:30+0000
2021-12-06T14:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.وبحسب موقع "روسكي أروجي" الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.وتعتبر قاذفة الصواريخ "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" من المدرعات القتالية الفريدة، وهي قادرة على تدمير القوى التابعة للعدو وتحصيناتها ومعداتها العسكرية بمساعدة صواريخ حرارية عيار 220 ملم.وبحسب المصادر العسكرية، لا يوجد في الجيوش الأخرى مماثل لهذه القاذفة من حيث المدى المجدي والقوة النارية ويجري العمل حاليا على تضمين آليات للتحكم الآلي ضمن المدرعة.
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روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو

14:30 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office تظهر هذه الصورة المنشورة التي أتاحها مكتب الجيش الإيراني في 13 أكتوبر 2021، قاذفة صواريخ مضادة للطائرات تطلق وابلًا خلال اليوم الثاني من تمرين عسكري مشترك بين الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، 13 أكتوبر 2021
تظهر هذه الصورة المنشورة التي أتاحها مكتب الجيش الإيراني في 13 أكتوبر 2021، قاذفة صواريخ مضادة للطائرات تطلق وابلًا خلال اليوم الثاني من تمرين عسكري مشترك بين الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، 13 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد.
وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.
وبحسب موقع "روسكي أروجي" الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.

"المصممون يعملون لدينا على وضع خيارات مختلفة لتحديثها، بحيث تلبي أحدث المتطلبات وتؤدي وظائفها بجودة عالية، إن نظام القاذف الصاروخي الثقيل هو فخر مؤسستنا".

إيغور لوبوف
المدير العام لشركة "Omsktransmash" الروسية ( مصنع أومسك لهندسة النقل)
وتعتبر قاذفة الصواريخ "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" من المدرعات القتالية الفريدة، وهي قادرة على تدمير القوى التابعة للعدو وتحصيناتها ومعداتها العسكرية بمساعدة صواريخ حرارية عيار 220 ملم.
وبحسب المصادر العسكرية، لا يوجد في الجيوش الأخرى مماثل لهذه القاذفة من حيث المدى المجدي والقوة النارية ويجري العمل حاليا على تضمين آليات للتحكم الآلي ضمن المدرعة.
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