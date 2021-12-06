تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الجيش-الروسي-يتزود-بقاذفة-صواريخ-لا-مثيل-لها-في-العالم-صور-وفيديو-----1053632027.html
الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو
الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو
استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:30+0000
2021-12-06T14:30+0000
2021-12-06T14:30+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050441248_0:174:1801:1187_1920x0_80_0_0_5be9abd922db13068b8fed3912dd227b.jpg
وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.وبحسب موقع "روسكي أروجي" الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.وتعتبر قاذفة الصواريخ "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" من المدرعات القتالية الفريدة، وهي قادرة على تدمير القوى التابعة للعدو وتحصيناتها ومعداتها العسكرية بمساعدة صواريخ حرارية عيار 220 ملم.وبحسب المصادر العسكرية، لا يوجد في الجيوش الأخرى مماثل لهذه القاذفة من حيث المدى المجدي والقوة النارية ويجري العمل حاليا على تضمين آليات للتحكم الآلي ضمن المدرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050441248_0:0:1583:1187_1920x0_80_0_0_8acac00794266795f396f47ceb4eb41b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يتزود بقاذفة صواريخ لا مثيل لها في العالم... صور وفيديو
استلمت وحدات من الجيش الروسي قاذفة صواريخ جديدة من فئة "TOS-1A" (سولنسيبيوك) بناء على توجهات من قيادة الجيش بدعم القوات الدفاعية للبلاد.
وتتمتع قاذفة الصواريخ المحدثة والجديدة "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" بقدرات فريدة حيث زودت بمعدات إطلاق حديثة، تضمن سلاسة الاستخدام وراحة طاقم العمل وتقلل الوقت اللازم لعمليات الإطلاق وإتمام المهام القتالية.
وبحسب
موقع "روسكي أروجي"
الروسي المتخصص بالأسلحة، فقد تم بالفعل تسليم أول دفعة من القاذفات الجديدة للقوات الروسية.
"المصممون يعملون لدينا على وضع خيارات مختلفة لتحديثها، بحيث تلبي أحدث المتطلبات وتؤدي وظائفها بجودة عالية، إن نظام القاذف الصاروخي الثقيل هو فخر مؤسستنا".
إيغور لوبوف
المدير العام لشركة "Omsktransmash" الروسية ( مصنع أومسك لهندسة النقل)
وتعتبر قاذفة الصواريخ "TOS-1A " (سولنسيبيوك) "Solntsepeks" من المدرعات القتالية الفريدة، وهي قادرة على تدمير القوى التابعة للعدو وتحصيناتها ومعداتها العسكرية بمساعدة صواريخ حرارية عيار 220 ملم.
وبحسب المصادر العسكرية، لا يوجد في الجيوش الأخرى مماثل لهذه القاذفة من حيث المدى المجدي والقوة النارية ويجري العمل حاليا على تضمين آليات للتحكم الآلي ضمن المدرعة.