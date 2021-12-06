الرئاسة السورية تنشر آخر فيديو للفنانة أنطوانيت نجيب قبل دخولها العناية المركزة... ماذا قالت

وحسب الفيديو، الذي نشرته الرئاسة السورية عبر صفحتها على فيسبوك، وصفت أنطوانيت نجيب قلق الجمهور عليها بأنه محبة تقويها، وتعيش بها. وقالت الصفحىة، إنه تم تصويره قبل ساعات من نقل الفنانة السورية (91 عاماً) إلى العناية الفائقة الجمعة الماضية، بسبب تدهور حالتها الصحية من جراء إصابتها بمضاعفات الغسيل الكلوي.وكانت أنطوانيت قد دخلت إلى مستشفى الأسد بالعاصمة السورية دمشق، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإجراء غسيل كلوي تقوم بإجرائه مرتين أسبوعياً، إلا أن عملية الغسيل سارت بشكل خاطئ ونتج عنه ما يعرف بـ"الانصباب الرئوي"، ما تسبب في نقلها إلى العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.وقالت سماح شويري ابنة الفنانة أنطوانيت نجيب، في تصريحات مع وسائل إعلام سورية، إن "حالة والدتها مستقرة، لكنها ليست جيدة" مطالبة محبيها بالدعاء لها. وأنطوانيت نجيب من مواليد فبراير/ شباط 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركاتها المسرحية، قبل أن تظهر سينمائياً عام 1973، كما يعد أبرز أدوراها التلفزيونية هو مسلسل "صح النوم" الشهير، أما آخر أعمالها فكان مسلسل "شارع شيكاغو" في رمضان الماضي مع النجمة السورية سلاف فوخراجي.
نشرت الرئاسة السورية، آخر فيديو للفنانة السورية أنطوانيت نجيب، قبل تعرضها للأزمة الصحية الأخيرة التي تسببت في دخولها العناية المركزة.
وحسب الفيديو، الذي نشرته الرئاسة السورية عبر صفحتها على فيسبوك، وصفت أنطوانيت نجيب قلق الجمهور عليها بأنه محبة تقويها، وتعيش بها.
وقالت الصفحىة، إنه تم تصويره قبل ساعات من نقل الفنانة السورية (91 عاماً) إلى العناية الفائقة الجمعة الماضية، بسبب تدهور حالتها الصحية من جراء إصابتها بمضاعفات الغسيل الكلوي.
وكانت أنطوانيت قد دخلت إلى مستشفى الأسد بالعاصمة السورية دمشق، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإجراء غسيل كلوي تقوم بإجرائه مرتين أسبوعياً، إلا أن عملية الغسيل سارت بشكل خاطئ ونتج عنه ما يعرف بـ"الانصباب الرئوي"، ما تسبب في نقلها إلى العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت سماح شويري ابنة الفنانة أنطوانيت نجيب، في تصريحات مع وسائل إعلام سورية، إن "حالة والدتها مستقرة، لكنها ليست جيدة" مطالبة محبيها بالدعاء لها.
وأنطوانيت نجيب من مواليد فبراير/ شباط 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركاتها المسرحية، قبل أن تظهر سينمائياً عام 1973، كما يعد أبرز أدوراها التلفزيونية هو مسلسل "صح النوم" الشهير، أما آخر أعمالها فكان مسلسل "شارع شيكاغو" في رمضان الماضي مع النجمة السورية سلاف فوخراجي.