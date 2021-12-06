https://arabic.sputniknews.com/20211206/العالم-يشهد-سطوع-المذنب-ليونارد-لأول-مرة-منذ-أكثر-من-70000-عام-1053612611.html

العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام

العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام

سيشهد العالم ظاهرة اقتراب المذنب ليوناردو المكتشف حديثًا من الأرض خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، حيث ستضيء كرة الجليد الخضراء الساطعة هذه على الأرض لأول... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T09:11+0000

2021-12-06T09:11+0000

2021-12-06T09:11+0000

العالم

اكتشاف

مذنب

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و للمذنب ذيل يكستب لونه الأخضر حين يسخن صخره الجليدي كلما اقترب من الشمس، فينبعث منه أولاً غبار أزرق، ثم أصفر أو أبيض وأخيراً أخضر، وعندما يتحول هذا اللون الأزرق المخضر، فهذا يعني أن المذنب دافئ، ويحتوي على الكثير من السيانيد والكربون ثنائي الذرة وإمكانية تفككه في أعلى مستوياته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.سيحصل الناس في أمريكا الشمالية ونصف الكرة الجنوبي على أفضل فرصة لمشاهدة المذنب في 14 كانون الأول / ديسمبر، مع احتمال ظهوره فوق الأفق بعد غروب الشمس، بينما سيكون من الصعب رؤية هذا الحدث الفريد في المملكة المتحدة بسبب موقعها المنخفض في الأفق الجنوبي الشرقي.وقد تكون هناك فرصة أيضا لاكتشاف ليونارد في يوم عيد الميلاد، في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، اعتمادًا على مكان وجودك في العالم.و حتى يتمكن مراقبو النجوم من البقاء على إطلاع دائم بمكان المذنب، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر سطوعًا في عام 2021، .فقد تم تخصيص حساباً خاصاً له على منصة تويتر.الجدير بالذكر أن اكتشاف المذنب ليونارد جاء من قبل عالم الفلك جريجوري جيه ليونارد في 3 كانون الثاني /يناير في مرصد جبل ليمون للأشعة تحت الحمراء في ولاية أريزونا وصُنف على أنهC / 2021 AI، والذي كان عبارة عن جسم خافت للغاية بحيث يتعذر على التلسكوبات الهواة التقاطها.وسيكون أوج سطوع المذنب في 12 كانون الأول /ديسمبر، عندما يكون على بعد حوالي 21 مليون ميل (35 مليون كيلومتر) من الأرض، وقد يصل حجمه البصري إلى حوالي أربعة أو خمسة في ذروة سطوعه، وهو ما يكفي ليكون مرئيًا بالعين المجردة، على الرغم من أنه سيكون قريبًا جدًا من الأفق.

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العالم, اكتشاف, مذنب