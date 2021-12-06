تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/العالم-يشهد-سطوع-المذنب-ليونارد-لأول-مرة-منذ-أكثر-من-70000-عام-1053612611.html
العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام
العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام
سيشهد العالم ظاهرة اقتراب المذنب ليوناردو المكتشف حديثًا من الأرض خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، حيث ستضيء كرة الجليد الخضراء الساطعة هذه على الأرض لأول... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:11+0000
2021-12-06T09:11+0000
العالم
اكتشاف
مذنب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102563/88/1025638891_0:351:2575:1799_1920x0_80_0_0_d5d5f6d21693d7f26e17871225db124c.jpg
و للمذنب ذيل يكستب لونه الأخضر حين يسخن صخره الجليدي كلما اقترب من الشمس، فينبعث منه أولاً غبار أزرق، ثم أصفر أو أبيض وأخيراً أخضر، وعندما يتحول هذا اللون الأزرق المخضر، فهذا يعني أن المذنب دافئ، ويحتوي على الكثير من السيانيد والكربون ثنائي الذرة وإمكانية تفككه في أعلى مستوياته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.سيحصل الناس في أمريكا الشمالية ونصف الكرة الجنوبي على أفضل فرصة لمشاهدة المذنب في 14 كانون الأول / ديسمبر، مع احتمال ظهوره فوق الأفق بعد غروب الشمس، بينما سيكون من الصعب رؤية هذا الحدث الفريد في المملكة المتحدة بسبب موقعها المنخفض في الأفق الجنوبي الشرقي.وقد تكون هناك فرصة أيضا لاكتشاف ليونارد في يوم عيد الميلاد، في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، اعتمادًا على مكان وجودك في العالم.و حتى يتمكن مراقبو النجوم من البقاء على إطلاع دائم بمكان المذنب، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر سطوعًا في عام 2021، .فقد تم تخصيص حساباً خاصاً له على منصة تويتر.الجدير بالذكر أن اكتشاف المذنب ليونارد جاء من قبل عالم الفلك جريجوري جيه ليونارد في 3 كانون الثاني /يناير في مرصد جبل ليمون للأشعة تحت الحمراء في ولاية أريزونا وصُنف على أنهC / 2021 AI، والذي كان عبارة عن جسم خافت للغاية بحيث يتعذر على التلسكوبات الهواة التقاطها.وسيكون أوج سطوع المذنب في 12 كانون الأول /ديسمبر، عندما يكون على بعد حوالي 21 مليون ميل (35 مليون كيلومتر) من الأرض، وقد يصل حجمه البصري إلى حوالي أربعة أو خمسة في ذروة سطوعه، وهو ما يكفي ليكون مرئيًا بالعين المجردة، على الرغم من أنه سيكون قريبًا جدًا من الأفق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102563/88/1025638891_0:109:2575:2040_1920x0_80_0_0_0223f149b354077703b2c4342c7443d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اكتشاف, مذنب

العالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام

09:11 GMT 06.12.2021
© Fotolia / Tryfonovمذنب
مذنب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Fotolia / Tryfonov
تابعنا عبر
سيشهد العالم ظاهرة اقتراب المذنب ليوناردو المكتشف حديثًا من الأرض خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، حيث ستضيء كرة الجليد الخضراء الساطعة هذه على الأرض لأول مرة منذ 70000 عام، وسيكون مرئياً في سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية قبل الفجر باستخدام تلسكوب أو مناظير في مواقع السماء المظلمة.
و للمذنب ذيل يكستب لونه الأخضر حين يسخن صخره الجليدي كلما اقترب من الشمس، فينبعث منه أولاً غبار أزرق، ثم أصفر أو أبيض وأخيراً أخضر، وعندما يتحول هذا اللون الأزرق المخضر، فهذا يعني أن المذنب دافئ، ويحتوي على الكثير من السيانيد والكربون ثنائي الذرة وإمكانية تفككه في أعلى مستوياته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
سيحصل الناس في أمريكا الشمالية ونصف الكرة الجنوبي على أفضل فرصة لمشاهدة المذنب في 14 كانون الأول / ديسمبر، مع احتمال ظهوره فوق الأفق بعد غروب الشمس، بينما سيكون من الصعب رؤية هذا الحدث الفريد في المملكة المتحدة بسبب موقعها المنخفض في الأفق الجنوبي الشرقي.
وقد تكون هناك فرصة أيضا لاكتشاف ليونارد في يوم عيد الميلاد، في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، اعتمادًا على مكان وجودك في العالم.
و حتى يتمكن مراقبو النجوم من البقاء على إطلاع دائم بمكان المذنب، الذي يُتوقع أن يكون الأكثر سطوعًا في عام 2021، .فقد تم تخصيص حساباً خاصاً له على منصة تويتر.
الجدير بالذكر أن اكتشاف المذنب ليونارد جاء من قبل عالم الفلك جريجوري جيه ليونارد في 3 كانون الثاني /يناير في مرصد جبل ليمون للأشعة تحت الحمراء في ولاية أريزونا وصُنف على أنهC / 2021 AI، والذي كان عبارة عن جسم خافت للغاية بحيث يتعذر على التلسكوبات الهواة التقاطها.
وسيكون أوج سطوع المذنب في 12 كانون الأول /ديسمبر، عندما يكون على بعد حوالي 21 مليون ميل (35 مليون كيلومتر) من الأرض، وقد يصل حجمه البصري إلى حوالي أربعة أو خمسة في ذروة سطوعه، وهو ما يكفي ليكون مرئيًا بالعين المجردة، على الرغم من أنه سيكون قريبًا جدًا من الأفق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:37 GMTزمورمرشح للرئاسة الفرنسية يتعرض للهجوم الجسدي بعد انتقاده للناتو.. فيديو
09:33 GMTقرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران
09:24 GMTلوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها
09:20 GMTجورج قرداحي يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان... "بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن"‏
09:14 GMTعميد أطباء تونس: منصات التطبيب عن بعد تسببت في عمليات تشخيص خاطئة
09:11 GMTالعالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام
09:03 GMTلحظة غرق حافلة بداخلها 30 شخصا في نهر بكينيا... فيديو
09:03 GMTتميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا
09:00 GMTمديرة فعاليات "أكسبو دبي": قصتنا من العالم وللعالم... وحرصنا لإظهار أهمية تواصل العقول والاستدامة
08:58 GMTموسكو تقيم عرضا فنيا في شوارع دبي وتهديه للإمارة
08:54 GMTدبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو
08:49 GMT"روساتوم" تبهر خبراء معرض الطاقة النووية في باريس بمفاعلاتها الصغيرة...صور
08:36 GMTسفير البحرين لدى إسرائيل يشعل "شمعة حانوكا"... صور
08:34 GMTخبيرة لقاحات: الجائحة القادمة قد تكون أكثر إزهاقا للأرواح من كورونا
08:19 GMTتقرير أمريكي يكشف عن مخطط صيني لبناء قاعدة عسكرية في بلد أفريقي
08:17 GMT3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو
08:13 GMTدراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب "أصواتهم العالية"
08:07 GMT4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني
08:05 GMTتوجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة
07:54 GMTفاوتشي: متحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة من دلتا