تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" بين أفراس النهر

وأفاد بيان صحفي صادر عن حديقة الحيوانات أن فرسي النهر "إيماني" و"هيرمين"، لم تظهر عليهما أي أعراض سوى سيلان الأنف.وقال البيان إن "كيفية تعرض الحيوانات للفيروس غير معروفة، حيث لم يظهر القائمين على رعايتهم أي أعراض لـ"كوفيد-19" وجميع اختباراتهم للفيروس سلبية".وقالت حديقة الحيوان إن إيماني البالغة من العمر 14 عامًا وهيرمين البالغ من العمر 41 عامًا في حالة الحجر الصحي في الوقت الحالي ولا يمكن للزوار رؤيتهم.وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان فرانسيس فيركامين، الذي أشرف على اختبارهم لفيروس كورونا: "على حد علمي، هذه هي أول حالة عدوى معروفة في هذا النوع، عالميًا، تم الإبلاغ عن هذا الفيروس في الغالب في القردة العليا والقطط".وتم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 في حدائق الحيوانات والحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القطط الكبيرة كالأسود والنمور والرئيسيات والقوارض والقنادس، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وفي الشهر الماضي، مات ثلاثة نمور ثلجية في حديقة حيوان في ولاية نبراسكا الامريكية بسبب مضاعفات الفيروس.وحذر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في حين أن مخاطر انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان منخفضة، إلا أن البشر يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا إلى الحيوانات الأليفة.
وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان فرانسيس فيركامين، الذي أشرف على اختبارهم لفيروس كورونا: "على حد علمي، هذه هي أول حالة عدوى معروفة في هذا النوع، عالميًا، تم الإبلاغ عن هذا الفيروس في الغالب في القردة العليا والقطط".
Two hippos at a zoo in Antwerp, Belgium, have tested positive for Covid-19, in what is believed to be the first such infection reported in the species.https://t.co/rk4uUnAf8x
وتم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 في حدائق الحيوانات والحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القطط الكبيرة كالأسود والنمور والرئيسيات والقوارض والقنادس، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وفي الشهر الماضي، مات ثلاثة نمور ثلجية في حديقة حيوان في ولاية نبراسكا الامريكية بسبب مضاعفات الفيروس.