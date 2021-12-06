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تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" بين أفراس النهر
تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" بين أفراس النهر
ثبتت إصابة اثنين من أفراس النهر في حديقة حيوان في مدينة "أنتويرب" ببلجيكا بـ"كوفيد-19"، فيما يُعتقد أنه أول عدوى يتم الإبلاغ عنها في هذه الفصيلة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T12:10+0000
2021-12-06T12:10+0000
فرس النهر
فيروس كورونا
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وأفاد بيان صحفي صادر عن حديقة الحيوانات أن فرسي النهر "إيماني" و"هيرمين"، لم تظهر عليهما أي أعراض سوى سيلان الأنف.وقال البيان إن "كيفية تعرض الحيوانات للفيروس غير معروفة، حيث لم يظهر القائمين على رعايتهم أي أعراض لـ"كوفيد-19" وجميع اختباراتهم للفيروس سلبية".وقالت حديقة الحيوان إن إيماني البالغة من العمر 14 عامًا وهيرمين البالغ من العمر 41 عامًا في حالة الحجر الصحي في الوقت الحالي ولا يمكن للزوار رؤيتهم.وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان فرانسيس فيركامين، الذي أشرف على اختبارهم لفيروس كورونا: "على حد علمي، هذه هي أول حالة عدوى معروفة في هذا النوع، عالميًا، تم الإبلاغ عن هذا الفيروس في الغالب في القردة العليا والقطط".وتم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 في حدائق الحيوانات والحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القطط الكبيرة كالأسود والنمور والرئيسيات والقوارض والقنادس، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وفي الشهر الماضي، مات ثلاثة نمور ثلجية في حديقة حيوان في ولاية نبراسكا الامريكية بسبب مضاعفات الفيروس.وحذر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في حين أن مخاطر انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان منخفضة، إلا أن البشر يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا إلى الحيوانات الأليفة.
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فرس النهر, فيروس كورونا

تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" بين أفراس النهر

12:10 GMT 06.12.2021
© Photo / pixabay/ aguileraevelyneرأس فرس النهر يخرج من الماء
رأس فرس النهر يخرج من الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / pixabay/ aguileraevelyne
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ثبتت إصابة اثنين من أفراس النهر في حديقة حيوان في مدينة "أنتويرب" ببلجيكا بـ"كوفيد-19"، فيما يُعتقد أنه أول عدوى يتم الإبلاغ عنها في هذه الفصيلة.
وأفاد بيان صحفي صادر عن حديقة الحيوانات أن فرسي النهر "إيماني" و"هيرمين"، لم تظهر عليهما أي أعراض سوى سيلان الأنف.
وقال البيان إن "كيفية تعرض الحيوانات للفيروس غير معروفة، حيث لم يظهر القائمين على رعايتهم أي أعراض لـ"كوفيد-19" وجميع اختباراتهم للفيروس سلبية".
وقالت حديقة الحيوان إن إيماني البالغة من العمر 14 عامًا وهيرمين البالغ من العمر 41 عامًا في حالة الحجر الصحي في الوقت الحالي ولا يمكن للزوار رؤيتهم.
وقال الطبيب البيطري في حديقة الحيوان فرانسيس فيركامين، الذي أشرف على اختبارهم لفيروس كورونا: "على حد علمي، هذه هي أول حالة عدوى معروفة في هذا النوع، عالميًا، تم الإبلاغ عن هذا الفيروس في الغالب في القردة العليا والقطط".
وتم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 في حدائق الحيوانات والحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القطط الكبيرة كالأسود والنمور والرئيسيات والقوارض والقنادس، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وفي الشهر الماضي، مات ثلاثة نمور ثلجية في حديقة حيوان في ولاية نبراسكا الامريكية بسبب مضاعفات الفيروس.
وحذر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في حين أن مخاطر انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان منخفضة، إلا أن البشر يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا إلى الحيوانات الأليفة.
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