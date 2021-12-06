تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/زلزال-قوي-يهز-شرق-تركيا-1053605589.html
زلزال قوي يهز شرق تركيا
زلزال قوي يهز شرق تركيا
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T00:59+0000
2021-12-06T00:59+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102520/70/1025207097_0:267:2000:1392_1920x0_80_0_0_abac6525ee6d32e59d8d0cc53b3dda79.jpg
وسكو -سبوتنيك. موأشار المركز إلى أنه تم رصد الهزة الأرضية في تمام الساعة 21.46 بالتوقيت العالمي، ( 00.46 -بتوقيت موسكو).وكان مركز الزلزال على بعد 47 كلم شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم.ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102520/70/1025207097_0:0:1864:1398_1920x0_80_0_0_3863d372249dd885c2cad4faec37925e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

زلزال قوي يهز شرق تركيا

00:59 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Sander van Deventerصورة أرشيفية لزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا
صورة أرشيفية لزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Sander van Deventer
تابعنا عبر
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا.
وسكو -سبوتنيك. موأشار المركز إلى أنه تم رصد الهزة الأرضية في تمام الساعة 21.46 بالتوقيت العالمي، ( 00.46 -بتوقيت موسكو).
وكان مركز الزلزال على بعد 47 كلم شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:27 GMTالتحالف يعلن إسقاط مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا نحو السعودية
00:59 GMTزلزال قوي يهز شرق تركيا
00:27 GMTمقتل 12 جنديا في النيجر خلال اشتباك مع إرهابيين
00:17 GMTتكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر بمهرجان القاهرة السينمائي
أمستوزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي
أمسوكالة: 5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"
أمسهاميلتون يفوز بالجائزة الكبرى في السعودية ويرجئ الحسم إلى الجولة الختامية بأبوظبي... فيديو
أمسالجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا
أمسمستشار قانوني يكشف شرطا وحيدا لعودة حمد الله إلى النصر السعودي
أمسغامبيا... إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته آداما بارو بالانتخابات
أمسلماذا من الصحي الاستماع إلى الموسيقى الحزينة؟
أمسأوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
أمسوكالة: مسلحو "داعش" سيطروا على قرية "لهيبان" شمال العراق
أمسدنيا سمير غانم تعود لممارسة نشاطها الفني لأول مرة منذ وفاة والديها... فيديو
أمسختام "مهرجان القاهرة السينمائي"... المصري محمد ممدوح أفضل ممثل... وفيلم مكسيكي يفوز بـ"الهرم الذهبي"
أمسبوتين: لا ينبغي تسييس أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية
أمسدراسة: التعرض للمواد البلاستيكية يزيد أمراض القلب
أمسعادل إمام يظهر لأول مرة بعد مزاعم إصابته بكورونا... صورة
أمستقرير: إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بضرب أهداف إيرانية
أمسمهرجان القاهرة السينمائي يختتم دورته الـ43... وعمل سوري فلسطيني يحصد جائزة أفضل فيلم عربي