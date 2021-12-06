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https://arabic.sputniknews.com/20211206/زلزال-قوي-يهز-شرق-تركيا-1053605589.html
زلزال قوي يهز شرق تركيا
زلزال قوي يهز شرق تركيا
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T00:59+0000
2021-12-06T00:59+0000
2021-12-06T00:59+0000
أخبار تركيا اليوم
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وسكو -سبوتنيك. موأشار المركز إلى أنه تم رصد الهزة الأرضية في تمام الساعة 21.46 بالتوقيت العالمي، ( 00.46 -بتوقيت موسكو).وكان مركز الزلزال على بعد 47 كلم شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم.ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
زلزال قوي يهز شرق تركيا
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق تركيا.
وسكو -سبوتنيك. موأشار المركز إلى أنه
تم رصد الهزة الأرضية
في تمام الساعة 21.46 بالتوقيت العالمي، ( 00.46 -بتوقيت موسكو).
وكان
مركز الزلزال على بعد 47 كلم
شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.